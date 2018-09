Cristiano Ronaldo: “Será difícil que mi hijo sea mejor que yo”

Cristiano Ronaldo habló sobre el futuro de su hijo, Cristiano Jr, que triunfa en las categorías inferiores de la Juventus, a las que llegó de la mano de su padre con el fichaje de este por los bianconeros

Cristiano Ronaldo vive una nueva y feliz etapa en la Juventus, y su hijo, Cristiano Jr, está dando sus primeros pasos en la cantera del equipo italiano. A pesar de lo mucho que promete el pequeño de ocho años, el cinco veces Balón de Oro no cree que pueda superar los éxitos que él ha obtenido en su carrera profesional.

El Bichito, que ya se ha estrenado como goleador en las categorías inferiores de la Juventus, es uno de los grandes iconos de los equipos de cantera de los bianconeros. Cristiano Jr apunta muy alto y confía en superar a su padre, pero el ex del Real Madrid prefiere tener los pies en la tierra con respecto al futuro de su hijo.

“Ojalá que Cris, mi hijo, pueda ser como su papi. Él dice que va a ser mejor, pero yo pienso que es difícil. Estoy muy contento por haber marcado. Por él también, que está jugando en la Juventus y se está adaptando muy bien, más fácil que yo para él”, aseguró Cristiano en una entrevista en BeIN Sports, concedida después de su primer doblete con la Juve.

Ronaldo repasó las cualidades del pequeño, aunque dejando en sus manos la decisión final de ser o no futbolista, siempre que el talento le acompañe.”Es muy competitivo, es como yo cuando era joven. No le gusta perder. Estoy 100% seguro que será como yo. Me gusta enseñarle algunas cosas, pero será lo que quiera ser y yo siempre lo voy a apoyar. Por supuesto que quiero que Cristiano sea futbolista. Creo que tiene ese impulso, tiene buen cuerpo, es rápido, tiene talento y un buen disparo”.

“Pero va a tomar su decisión y todavía es muy joven. No voy a ponerle presión, pero por supuesto que sueño con ver a mi niño como futbolista”, completó.