Guardiola castiga a sus jugadores sin día libre para mejorar la puntería

El City ganó 3-0 al Fulham pero desperdiciaron hasta 28 oportunidades de gol y eso enfadó a Guardiola

Pep Guardiola terminó muy molesto con sus jugadores tras la victoria por 3-0 frente al Fulham debido a la falta de puntería de lo suyos. “Estoy enfadado. Estoy enfadado con mis jugadores y ellos lo saben”, aseguró tras el encuentro. Así, el técnico español ha decidido castigar a sus jugadores cancelando el día libre para mejorar la puntería.

Pese a la victoria, los pupilos del ex entrenador de Barça y Bayern no lograron materializar hasta 28 ocasiones de gol y eso ha molestado y mucho a Guardiola. Según publica el diario inglés The Sun, Pep se mostró muy mosqueado por fallar en acciones simples contra el cuadro londinense, desperdiciando así una gran cantidad de oportunidades de ampliar el marcador. Por ese motivo el técnico decidió anular el día libre y dedicar la sesión táctica del domingo a corregir errores.

“No puedo manejarlo cuando pierden las cosas simples, el pase y el control del balón, hablamos de eso muchas veces, les mostraré que podemos mejorar”, reconoció Guardiola. A pesar de haber logrado un buen resultado en el Etihad Stadium ante el Fulham, Pep no estaba nada contento con el rendimiento ofrecido por sus jugadores de cara a portería y optó por hacerles entrenar el domingo como castigo.

El preparador español es bastante exigente, no se conforma con ganar, siempre quiere más, quiere que el equipo juegue bien a fútbol y sobre todo no desperdicie tantas ocasiones de cara a puerta. Actualmente son terceros en la Premier con 13 puntos, a dos de Liverpool y Chelsea, pero Guardiola no quiere relajaciones pese a que siguen siendo los grandes favoritos para revalidar el título de campeones de liga logrado la pasada temporada: “Después de hacer 100 puntos la temporada pasada, la vuelta tras la Copa del Mundo… cambias de opinión, pero ahora empezamos y todo se va a establecer”.