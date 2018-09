Cristiano Ronaldo rompe su sequía con la Juventus con un doblete

Cristiano Ronaldo hizo dos goles en el partido de la Juventus ante el Sassuolo. El portugués encontró su premio en la segunda mitad, tras disponer de dos grandes ocasiones en los primeros minutos.

Por fin llegó. Cristiano Ronaldo se estrenó por fin como goleador con la camiseta de la Juventus. El portugués estaba haciéndose de rogar de cara a puerta, pero finalmente ante el Sassuolo terminó su gafe de cara a puerta con la escuadra turinesa. No fueron uno, sino dos los goles con los que el nuevo astro del fútbol italiano le dio la victoria a su equipo por 2-1. El atacante se aprovechó de un error defensivo para hacer el primero y logró el segundo con una gran definición al contragolpe.

El portugués se mostró desde los primeros compases del encuentro muy participativo en el ataque, aunque se le notaba un poco de ansiedad por marcar su primer tanto. Pero ese gol se le resistió durante los primeros 45 minutos. El luso se ofrecía, producía y se entendía a la perfección con sus compañeros, pero no lograba su premio.

En los primeros 10 minutos lo probó con el mismo éxito que en partidos anteriores. Primero realizó un disparo con su pierna derecha que la defensa mandó a córner. Después, estuvo cerca de lograr inaugurar su cuenta con un testarazo a pase de Alex Sandro, que se marchó fuera. Parecía que tampoco sería su día, pero con la reanudación todo cambió.

No se habían disputado ni cinco minutos tras la reanudación cuando el delantero adelantó a los bianconeri. Fue en una acción fortuita. Tras un remate en el área, la defensa no atinó a despejar bien, poniendo en complicaciones al meta Consigli, que tuvo que meter la mano para evitar el tanto en propial. Ahí fue donde apareció el ex madridista, para empujar el rechace del portero a gol.

Minutos después, en el 65′ haría el segundo. En esta ocasión, una contra montada por el campeón italiano terminó de matar las esperanzas del Sassuolo de sacar algo poristivo del Juventus Stadium. A pase de Emre Can, el portugués batía en el mano a mano a Consigli.

Cristiano Ronaldo se desquitaba y lograba marcar sus primeros tantos como jugador de la Juventus. El primero, sobre todo, lo celebró con rabia. Con esa rabia que tenía acumulada tras no ser capaz de ver puerta en ninguno de los tres anteriores encuentros de liga disputados por la Vecchia Signora. Pero al cuarto fue la vencida. Cristiano se estrena, y lo hace con un doblete.