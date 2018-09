Mourinho quiere que Pogba le diga a la cara que quiere irse

La relación entre José Mourinho y Paul Pogba sigue en el mismo tira y afloja que la pasada temporada El francés podría irse al Barcelona en enero como cedido con opción de compra obligatoria

Los rumores acerca del futuro de Paul Pogba no cesan. Una situación que el propio jugador está propiciando y que está lejos de gustar a su entrenador en el Manchester United, José Mourinho, con quien la relación sigue marcada por un constante tira y afloja. “Si Pogba no me dice que quiere irse, es porque quiere quedarse, esa es mi conclusión”, ha señalado recientemente el técnico portugués.

Fue el propio jugador el que señaló hace una semana que ahora está en el United pero que “quién sabe qué sucederá en un futuro cercano“, alimentando así todos los rumores que lo sitúan fuera de Old Trafford, con Barcelona y Juventus pendientes del francés.

Y precisamente todo ese revuelo mediático que se está generando en torno al futuro de Pogba no está gustando nada a su entrenador, José Mourinho. El de Setúbal ha manifestado que no se cree nada de lo que se diga en la prensa y que mientras que no lo escuche en boca del jugador, seguirá pensando que el francés quiere continuar en el United.

“Si Pogba no me dice que quiere irse, es porque quiere quedarse. Esa es mi conclusión. Si veo al señor Raiola en la televisión diciendo que el jugador quiere marcharse y que está organizando la manera para irse, entonces le creeré”, señaló Mourinho en rueda de prensa. Y añadía: “En este momento, estoy a oscuras. Lo único que está claro es que el jugador, nunca en todos los días que llevamos juntos, me ha dicho que quiere irse”.

Un juego al despiste que tampoco está gustando a un sector de la afición de los red devils y que se lo están haciendo saber al propio jugador a través de las redes sociales a raíz de algunos de sus comentarios en las mismas con unas fotos que subió cuchicheando con Griezmann y Mbpappé y el mensaje: “Atentos a esto”. El mensaje se llenó de respuestas invitando al jugador a marcharse si así lo quería.