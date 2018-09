Cristiano Ronaldo contra su ansiedad

El jugador portugués quiere marcar su primer gol oficial con la camiseta de la Juventus No ha conseguido anotar en sus tres primeros partidos

La Juventus ha disputado ya tres partidos de la Serie A y ha ganado los tres. Pero la noticia es que Cristiano Ronaldo todavía no se ha estrenado con sus nuevos colores. El jugador portugués lo ha jugado todo hasta el momento, siendo titular y disputando el partido completo ante el Chievo, la Lazio y el Parma. Pero no está teniendo fortuna de cara a gol y, conociéndolo al dedillo de su etapa en el Real Madrid, la ansiedad puede empezar a hacer acto de presencia.

El luso se muestra tranquilo, o al menos eso intenta transmitir. Viajes en familia, fotos de entrenamientos, bromas con periodistas… De puertas hacia fuera no se ve un Cristiano Ronaldo preocupado por no haber marcado todavía con la Juventus, pero seguro que lo está. El luso es así, y ese gen competitivo es precisamente una de sus virtudes, pues es autoexigente consigo mismo a unos niveles que no son ni normales.

Empiezan a aparecer fantasmas y algunas dudas, aunque sería atrevido evaluar su aportación a la Juventus tras tres jornadas. Precisamente este domingo tiene una nueva oportunidad para marcar su primer gol con la camiseta de la Juventus, que recibe en la cuarta jornada de la Serie A al Sassuolo (15:00 horas), segundo clasificado del campeonato doméstico con 7 puntos, dos menos que el conjunto dirigido por Allegri.

Cristiano Ronaldo sabe que es su momento y ha trabajado duro para estar a su mejor nivel tras el parón internacional. Pidió a la selección portuguesa que no le convocara para seguir entrenándose con la Juventus y ponerse al cien por cien, y ese ha sido su cometido durante las últimas dos semanas, prepararse de manera individual y personalizada para ser ese Cristiano Ronaldo decisivo y goleador que acostumbraba durante las últimas temporadas en el Real Madrid. El reto es acercarse a esas importantes cifras goleadoras siendo jugador de la Juventus…