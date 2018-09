José Mourinho criticó con dureza a aquellos periodistas y ex futbolistas que aconsejan a Rashford salir del United y alejarse de la influencia del entrenador portugués

José Mourinho se ha vuelto a enfrentar a la prensa inglesa… y algunos mitos del fútbol británico. Y esta vez lo ha hecho con dureza. El técnico del Manchester United ha explotado al ser criticado por la gestión que está llevando con Marcus Rashford, un futbolista que en Inglaterra se ve como un pilar del futuro en el fútbol inglés.

En estas últimas semanas, Alan Shearer y Jaime Carragher, comentaristas ahora en canales de televisión, aconsejaron a Rashford “salir del United” si quería progresar en su carrera, alejarse de Mourinho y avanzar sin el entrenador portugués, motivo por el que el ex entrenador del Real Madrid no se ha mordido la lengua.

“Algunas de estas personas (en referencia a ex futbolistas y también periodistas) tienen dobles salarios, también trabajan para los clubes y, por supuesto, no son independientes”, comentó Mourinho que añadió que “no es ético, pero lo acepto”. El portugués continuó con sus críticas: “Se despiertan por la mañana y lo primero que se les viene a la mente es José Mourinho y el Manchester United. Lo siento por ellos porque hay cosas más emocionantes en la vida”.

Mou vuelve a sacar el papel de los datos

Mourinho, que fue irónico para intentar mitigar su cabreo, explicó que “este sábado también me criticarán por no poner a Rashford, porque algunos están realmente obsesionados conmigo y otros son mentirosos compulsivos. A ellos les tengo que recordar que está sancionado y no puede jugar”.

Rashford, que ha marcado dos goles con Inglaterra en este parón por selecciones (uno de ellos a España), está llamado a liderar el ataque inglés por muchos años y diversas voces pedían a Mourinho que diera más minutos al atacante inglés. Y el portugués contraatacó sacando datos. “Desde que estoy aquí, Rashford nunca se perdió un partido por decisión técnica, sólo ha dejado de ir cuando estaba lesionado o sancionado. Nunca fue descartado y él lo sabe”, comentó Mourinho, que volvió a sacar un papel en rueda de prensa.

“En 2016-17, Rashford jugó 32 partidos de Premier League, 11 partidos de Europa League, incluida la final, tres partidos de FA Cup, seis partidos de League Cup, incluida la final, y la Community Shield. Jugó 53 partidos, pero si te quieres centrar en los minutos de juego, jugó 3.068, y si quieres dividir eso en partidos de 90 minutos, jugó 34,2 partidos, de 90 minutos en 2016-17”, relató José Mourinho, que fue dando datos preparados para intentar desmentir todas las acusaciones que se le hacían.

Además, el técnico del United quiso ir más allá y se centró en el Rashford personal. “Lo más importante de todo es que el chico es un buen chico, un buen jugador, sabe lo que el Manchester United hizo por él. Comenzó en la academia, luego tuvo el apoyo de Van Gaal, mi apoyo, el apoyo del club, un nuevo contrato, camiseta nueva, y siempre ha sido seleccionado para cada partido”.

Mourinho, visiblemente cabreado, siguió sacando datos y datos: “En 2017-18, Rashford jugó 35 partidos de la Premier League, ocho en la Liga de Campeones, cinco en la FA Cup, tres partidos de la Copa de la Liga y la final de la Supercopa de Europa. Jugó 52 partidos, con 2.676 minutos, y si divides eso por 90’, te da 29,7 partidos, así que conmigo, en dos temporadas, ha jugado 105 partidos: 5.774 minutos, 63.7 partidos de 90 minutos, incluyendo cinco finales. Para que la gente hable sobre si juega más o menos minutos, creo que están un poco confundidos“.