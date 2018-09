Los trending topics del España – Croacia

Asensio fue la cara, siendo el mejor del partido con diferencia, mientras que Modric fue la cruz Luis Enrique acalló a sus críticos al contar sus partidos por victorias

La selección española ha iniciado su nueva era con Luis Enrique al mando con buen pie. Después de vencer por 1-2 a Inglaterra y 6-0 a Croacia, siendo Marco Asensio el futbolista más destacado, por lo que se ha merecido ser el influencer.

El influencer: Asensio

El mediapunta del Real Madrid se salió. Hizo goles y repartió asistencias participando en cinco de los seis goles de España. Hizo el segundo y el tercero -aunque fue del guardameta en propia meta- con dos zapatazos con los que deleitó al público que acudió al Martínez Valero. Por si fuera poco, Asensio dio un pase de genio a Rodrigo para hacer el cuarto, puso el balón en la cabeza de Sergio Ramos en el quinto tanto de España y por último se la dio a Isco para que le quitara las telarañas a la escuadra de la portería que defendía Kalinic.

El zasca: Luis Enrique

Echaba a rodar una nueva etapa en la Selección y mucho se ha hablado de Luis Enrique desde que fue nombrado como seleccionador nacional. Su primera lista fue revolucionaria y se llevó muchas críticas, pero el técnico asturiano dio un auténtico zasca a sus detractores después de ganar 1-2 frente a Inglaterra en un escenario como Wembley y tras golear a Croacia, la subcampeona del mundo.

El fake: Modric

El mediocentro del Real Madrid, que opta a ser The Best, estuvo desaparecido. Como todo su equipo realmente. Luka Modric es el capitán y el dueño del timón del juego de Croacia, pero no apareció por el Martínez Valero. Al combinado ajedrezado le costó hilar pases y mantener la posesión ante una España imponente que no concedió ni una a los de Dalic, el troll del partido.

El troll: Dalic

El técnico croata no acertó con el planteamiento. Tanto, que se llevó una goleada del Martínez Valero, resultado con el que Croacia empieza con mal pie en esta Liga de las Naciones. El cuadro balcánico no pareció ni de lejos la selección que llegó a la final del Mundial disputado en Rusia de donde salió como subcampeona del mundo.