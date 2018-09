Luis Enrique: “¿Jugadores del Madrid o del Barça? Sólo veo camisetas rojas”

No ha podido comenzar mejor Luis Enrique al frente de la selección española. Tras la victoria en Wembley llegó este martes la espectacular goleada a Croacia (6-0) en Elche, lo que alarga el estado de optimismo al frente del combinado nacional.

El técnico asturiano analizó en rueda de prensa esta contundente victoria, donde destacó como España supo quitarse la dificultad del inicio y elogió a Marco Asensio y a todos sus jugadores.

Las dos partes del partido

“Es difícil superar a un equipo que presiona como Croacia. Han tenido dos ocasiones al principio que nos han generado dudas, pero después les hemos superado y ahí está el mérito”.

Marco Asensio

“La alegría para un entrenador es ver la actitud de todos los jugadores en entrenamientos y competición. Asensio ha hecho dos goles de su estilo, que tiene un estilo y golpeo único. No me quiero olvidar de Ceballos y Gaya que también han jugado muy bien. Hemos jugado un nivel tan alto que no se puede decir nada malo”.

¿Cómo prepara un mes sin selección?

“Encantado, no hay ningún problema. Ya sé donde estaba”.

Comparación con otros equipos

“No tiene ningún sentido comparar selecciones ni equipos. Tenemos una idea de jugar al fútbol, ha salido todo de manera maravillosa, hemos sido superefectivos. Hemos comenzado dubitativos, ellos no han aprovechado sus ocasiones de gol y a partir de ahí ha cambiado. Nosotros hemos aprovechado nuestras ocasiones y hemos creado muchas ocasiones. Es un elogio que el seleccionador croata nos elogie y refuerza nuestra idea”.

Primera toma de contacto

“Lo que más me ha gustado ha sido su actitud, dentro y fuera del terreno de juego. Plasmar lo que hemos planeado. Hoy es un día espectacular que no podíamos imaginar, pero solo por la actitud merece la pena. Refuerza comenzar así, los jugadores saben que son muy buenos pero cada partido presenta dificultades. A este nivel de efectividad es difícil pararnos”.

Los gritos de apoyo del público de Elche

“Vergüenza ajena (risas). En el Camp Nou me cantaron varias veces mi nombre. Me he quedado sorprendido, lo agradezco mucho pero prefiero que animen a los jugadores. Lo agradezco, es evidente, pero prefiero que animen a los futbolistas”.

¿La España de Luis Enrique?

“Seria muy fácil decir que esta es mi España: todos queremos que juegue bien, haga goles… Esto cambia y da vueltas muy rápido. Estas dos semanas nos ha venido muy bien los resultados, pero hay muchas cosas a mejorar, a trabajar, no tenemos mucho tiempo. Ahora me toca descansar tres o cuatro semanas y otra vez estaré deseando volver a ver a los jugadores y en que condiciones llegarán. Veremos a ver el futuro, no soy de los que exagera cualquier victoria o titulo. Tampoco de los que se martiriza por perder. Viene bien un termino medio”.

Seis jugadores del Real Madrid

“Ni lo sabia ni me interesa de que equipos son. Son jugadores de la selección española. A partir de ahí vemos lo mejor para cada partido y en entrenamientos . La base de la seleccion es del Real Madrid y estoy encantado de poder contar con jugadores de primer nivel”

Tres semanas de descanso

“Vacaciones no, tengo que hacer un seguimiento de todos los jugadores. A partir de ahí empieza el trabajo que no se ve del seleccionador, ya lo sabía cuando acepté la oferta de la federación. Buscaremos cosas a mejorar, que hay seguro muchas”.

El partido de hoy

“Estaba enfrente la subcampeona del mundo. Croacia presiona bien, lo habíamos hablado y trabajado pero cuesta sobreponerse. Hay veces que cometes errores y el rival tiene opciones. Hemos salido bien de esa presión, hemos tenido mucha profundidad, hemos jugado entre líneas… La actitud ha sido encomiable, anulando a una selección con Rakitic y Modric, dos de los mejores centrocampistas del mundial. Muchas cosas a destacar”.

Dani Ceballos

“Lo he visto infinidad de veces en la sub-21 y ha hecho lo mismo en este debut con la absoluta. Es un jugador diferente, no tiene ningún problema, no pierde balones, aguanta la presión, gran desborde de derroche físico. Le ha hecho una marca a Modric que se ha tenido que ir de aburrimiento. Solo pedimos seguir pidiéndole mas”.

La figura del delantero centro

“Rodrigo para mí es un delantero centro versátil, tiene llegada, desmarques, es buen rematador, no es el típico nueve referencia, puede jugar por bandas. Ha jugado los dos partidos todo el tiempo, estoy encantado con su rendimiento”.

Sin jugadores del Barça

“He metido a un jugador de la selección y he metido otro de la selección. Solo veo camisetas rojas. No hago distinciones por equipos”.