España – Croacia: horario y dónde ver el partido de la Liga de las Naciones

El partido que enfrenta a España contra Croacia en la Liga de las Naciones será el martes 11 de septiembre, a las 20:45. El cuadro español quiere rematar ante los balcánicos las buenas sensaciones que dejaron ante Inglaterra

Segunda toma de contacto de la nueva España de Luis Enrique. De nuevo, otro nivel de entidad para seguir testando la evolución del cuadro español. Croacia será el rival de este martes 11 de septiembre. El encuentro, que se disputará en el Estadio Manuel Martínez Valero de Elche, comenzará a partir de las 20:45 (una hora menos en Canarias) y será retransmitido por La 1 de TVE, además de poder ser seguido por OKDIARIO. Tras el buen arranque ante Inglaterra, donde La Roja dejó buenas sensaciones en su debut en la Liga de las Naciones. El colegiado del encuentro será el francés Benoit Bastien, con el que España tiene un último buen sabor de boca: triunfo con doblete de Silva ante Bélgica (0-2).

El debut ante Inglaterra dejó muy a las claras la España que dibuja Luis Enrique en su cabeza, de cómo quiere que sea el armazón que recubra a una selección que llega tocada tras su último Mundial. El buen juego y la posesión del esférico sigue siendo la tecla dominante en esta etapa, algo que dejó muy a las claras con la alineación, repleta de toque, que esbozó el técnico gijonés.

Con el estreno en la UEFA Nations League, donde el objetivo no es otro que quedar primeros, Luis Enrique despejó varias dudas que flotaban en torno a su once y sus elegidos. De Gea sigue ganando la partida bajo palos y la zaga más blanca que se recuerda en la selección llega de la mano del asturiano. Carvajal, Ramos y Nacho más el pasado de Marcos Alonso. Con Busquets, Thiago, Saúl e Isco busca la conexión que deben finalizar tanto Rodrigo como Iago Aspas. Las opciones de Morata o Asensio como novedades no deben ser descartadas.

Si el otro día fue un semifinalista, ahora toca chocar con un finalista como Croacia. Los de Zlatko Dalic no quieren que su paso por el Mundial 2018 de Rusia queda en espejismo. Completaron un enorme y heroico torneo y no quieren decepcionar en esta nueva Liga de las Naciones, de la que sólo puede quedar uno.

Sobra decir que tanto Luka Modric como Ivan Rakitic comandan el cuadro balcánico. Sin lugar a dudas, uno de los centro del campo que mejor pueden plantarle cara al español, aunque el verdadero peligro de los croatas llega desde el balón parado y el contragolpe, dos puntos débiles de la selección española.