Portugal – Italia: partido de la Liga de las Naciones hoy en directo

Liga de las Naciones 1°t 16' Fase de grupos Alineaciones

La ficha Titulares

Suplentes Portugal (4-3-3) Ent. F. Santos 1 Rui Patrício

2 Cancelo

3 Pepe

6 Rúben Dias

7 Bruma

9 Andre Silva

11 Bernardo Silva

13 Neves

14 William Carvalho

19 Mario Rui

20 Pizzi 4 Criscito

5 Jorginho

6 Romagnoli

7 Zaza

8 Bonaventura

13 Caldara

14 Chiesa

15 Lazzari

17 Immobile

22 Donnarumma

23 Cristante Italia (4-3-3) Ent. R. Mancini Portugal Italia 12 Ramos Portero

22 Beto Portero

4 Luis Neto Defensa

21 Cedric Defensa

5 Mendes Defensa

23 Gedson Fernandes Centrocampista

15 Sergio Oliveira Centrocampista

8 Renato Sanches Centrocampista

16 Bruno Fernandes Centrocampista

17 Guedes Delantero 1 Sirigu Portero

12 Perin Portero

19 Bonucci Defensa

3 Chiellini Defensa

0 Emerson Defensa

18 Gagliardini Centrocampista

23 Benassi Centrocampista

2 Barella Centrocampista

20 Bernardeschi Delantero

10 Insigne Delantero

7 Berardi Delantero

11 Belotti Delantero

Sigue en directo el partido de hoy entre Portugal e Italia de la Liga de las Naciones Portugal debuta en la Liga de las Naciones ante el combinado transalpino sin Cristiano Ronaldo La nueva Italia de Roberto Mancini quiere seguir creciendo tras empatar en la primera jornada la Liga de las Naciones ante Polonia

Portugal e Italia se miden en la segunda jornada de la Liga de las Naciones. Ambos combinados se enfrentará en el estadio da Luz de Lisboa en un encuentro mucho más importante de lo que parece para ambos. Los lusos tienen que seguir midiendo su potencial sin un Cristiano Ronaldo que ha decidido no acudir a este parón de selecciones para seguir trabajando en Turín. Tras empatar frente a Croacia la pasada semana en un amistoso en el que Pepe asumió galones, ahora buscarán arrancar con buen pie la nueva Liga de las Naciones de la UEFA. Por otro lado, la nueva Italia de Roberto Mancini quiere seguir dando pasos hacia el futuro. En la primera jornada del Grupo 3 empataron ante Polonia, mostrando a su nuevo seleccionador que todavía queda mucho trabajo pendiente para dejar atrás el trauma de su no clasificación para el Mundial de Rusia. No obstante, se vieron cosas positivas.