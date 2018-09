Cristiano Ronaldo no ha conseguido anotar ningún gol en 270 minutos en la Serie A. Una situación completamente diferente a la vivida por Higuaín, Morata o Khedira en sus inicios en la Juventus

El inicio de Cristiano Ronaldo en la Juventus de Turín no está siendo el soñado por el portugués. Aunque la Vecchia Signora suma por victorias sus tres partidos disputados, el fichaje más caro de la historia en el conjunto turinés no ha conseguido hasta el momento anotar ningún gol. Una suerte dispar a la que tuvieron en su día algunos de sus ex compañeros que también vivieron – o continúan- su periplo en Turín: Gonzalo Higuaín, Álvaro Morata y hasta Sami Khedira gozaron de mayor puntería que el portugués en sus respectivos comienzos en la Serie A con los bianconeri.

Tiene muchas ganas pero, de momento, el gol se le resiste a Cristiano Ronaldo. El portugués ha disputado todos los minutos de los tres partidos de la Serie A, sin embargo, ni ante el Chievo, la Lazio o el Parma ha conseguido anotar. El luso no estará en el partido de la UEFA Nations League que enfrenta a Portugal con Italia, pues ha preferido seguir trabajando a las órdenes de Allegri para acabar con su sequía en la Serie A.

En Turín esperan con ansia el estreno goleador de Cristiano Ronaldo. De la euforia de los primeros días con la llegada del fichaje del año se ha pasado al anhelo de celebrar un tanto del luso, del que esperan que haga historia en el conjunto turinés, especialmente en Europa. Y es que mirando atrás, algunos de sus ex compañeros blancos arrancaron con mejor pie su periplo en la Juventus de Turín.

Tal es el caso de Gonzalo Higuaín. El delantero argentino llegó procedente del Nápoles en la temporada 16/17 y en los tres primeros partidos de la Serie A, el Pipita logró anotar dos goles. Dos cursos antes, Álvaro Morata logró estrenarse en su segundo partido vistiendo la camiseta de la Juventus, un tanto que consiguió saliendo desde el banquillo.

Pero mucho más sonrojante es la situación para Cristiano Ronaldo si se compara con el centrocampista Sami Khedira, otrora compañero en el Madrid y ahora en el conjunto bianconero. El alemán se estrenó con gol en su primer partido en la Serie A vistiendo la camiseta de la Juventus en la temporada 14/15. Algo que volvió a pasar esta misma temporada sin ir más lejos, Khedira fue el autor del primer gol del conjunto juventino en el presente curso cuando apenas habían transcurrido tres minutos de partido. Cristiano lleva 270 minutos en la Serie A sin celebrar un gol propio.