Busquets: “¿Jordi Alba? Es decisión es del míster y hay que respetarla”

Sergio Busquets reconoció que nota la ausencia de Jordi Alba, al que no convocó Luis Enrique

Sergio Busquets compareció en la rueda de prensa previa al España – Croacia, donde repasó la victoria del combinado dirigido por Luis Enrique en Wembley por 1-2 ante Inglaterra.

Saúl

“Es un jugador muy completo. Es físicamente muy potente, con mucha llegada, vertical, con disparo desde fuera del área. También puede jugar en una posición de toque”.

Jordi Alba

“Está claro que llevaba mucho tiempo viniendo. Estoy acostumbrado a que esté. Es un gran jugador, pero la decisión es del míster y hay que respetarlo. Jordi trabajará para volver a venir. Los compañeros estamos al margen de todo esto”

Estilo

“No hay mucha diferencia. Hay más similitudes que diferencias. Yo conozco a Luis de su época en el Barcelona, pero es pronto para sacar conclusiones que sólo llevamos un partido. El sistema y bastantes jugadores son los mismos. En general, es bastante parecido y lo importante es que la Selección siga a su nivel, aunque en los últimos campeonatos no hemos estado a la altura. Ojalá podamos seguir con la línea que empezamos en Wembley”.

Normas de Luis Enrique

“Lo que pasa en el interior lo sabemos los jugadores, hay cosas que se dicen verdad y otras que no. Todo lo que sea disciplina y mejorar es bienvenido. Todos queremos sumar y si estas normas sirven para mejorar, pues muchísimo mejor”.

Segundo capitán

“Desde que llegué ha sido un proceso largo, siempre me he sentido importante. El ser capitán o no te lo dan los partidos y si soy segundo me siento muy respetado y con la confianza de los compañeros. Estoy contento por ello”.

Estados Unidos

“La AFE ya hizo la reunión y un comunicado y nosotros ni nos negamos ni decimos que sí. No se puede construir una cosa por la tejada. Queremos unas buenas condiciones para jugadores, socios, clubes…”.

Modric

“El mejor del mundo como jugador, ahora y hace mucho, es Messi. Hace todos los registros y para mi es el mejor y el más grande. No sé lo que valoran los que dan los premios. Luka es un espectacular jugador”.

Koke

“Hay jugadores que llevan más tiempo. La convivencia es obvio que se echa de menos a todo el mundo”.

Luis Enrique

“Es igual que en el Barcelona. Es muy parecido en las normas, en los entrenamientos…para mi perfecto, porque ya hice años con él”.

Fin de ciclo

“Es muy difícil, aunque no hay nada imposible. Fueron cosas buenas y bonitas y ojalá se puedan volver a lograr. No queremos vivir del pasado, pero después de tres decepciones queremos pasar página y centrarnos en el presente y en el futuro más cercano. Hay que ir a por la clasificación para la Eurocopa y hacer un buen torneo. Pensando en lo de atrás sólo puedes distraerte. Hay que partir de cero y con ilusión seguir hacia adelante para que haya éxitos”.

Croacia

“Es una buena selección, muy equilibrada como se vio en el Mundial. En la final les faltó suerte. A nivel individual tienen dos grandes jugadores, como Rakitic y Modric. Será un partido difícil”.

Centro del campo

“El funcionamiento bueno lo hace el equipo. No puede haber un centro del campo y que haya un mal ataque o defensa. Me siento bien cuando hay equipo. Cuando menos previsibles seamos mejor. Me gusta estar aquí, es un privilegio y un orgullo representar a tu país. A partir de ahí, lo que decida el mister. Yo pelearé por estar aquí”.

Falta de experiencia

“Tengo el espíritu joven pero los años pasan para todos. Antes había más equilibrio en los partidos, pero los jugadores jóvenes ahora están mejor preparados. Son jugadores con mucha experiencia en sus clubes y en la selección. Son importantes en sus equipos y eso es lo importante”.

Liga de las Naciones

“A nivel de jugador, son partidos de mucho prestigio, de dificultad inmensa. Hay un pero, que hay un día de recuperación y ellos han jugado un amistoso hace muchos días. Es así para todos, nos pasará a nosotros en la próxima jornada. Me encanta jugar partidos como contra Inglaterra o Croacia. Los grupos están equilibrados aunque haya otra clasificación. Con el paso del tiempo podré decir más contras y pros, son partidos interesantes y para el espectador es bueno, pero no te da la sensación de tener partidos fáciles”.