Los banquillos calientes a los que podría ir Zidane

Zinedine Zidane ya tiene ganas de banquillo. El exentrenador del Real Madrid, poco más de tres meses después de renunciar a seguir en el club blanco, aseguró que “seguramente que dentro de poco voy a volver a entrenar”, en una declaración de intereses para el futuro.

El francés, que actualmente está sin ningún proyecto en cualquiera de sus formas, quiere volver. Como hombre de fútbol, mucho tiempo sin estar en activo acaba siendo una larga losa de espera. Zidane, que comenzó su carrera de entrenador en 2014 con el Castilla y en 2016 ascendió al primer equipo, busca un banquillo. Eso sí, la temporada acaba de empezar y los banquillos acaban de llenarse. Zidane tendrá que ir esperando destituciones o cambios de proyectos.

Manchester United: Mou en la cuerda floja

Mourinho pende de un hilo y está en la cuerda floja tras un dubitativo arranque de temporada, que no tiene pinta de ser muy feliz para los ‘diablos rojos’. El United apenas ha fichado, Mourinho sigue sin encajar y avanzar allí y los dueños del equipo inglés están cansados del entrenador portugués. Ya el nombre de Zidane está sobre la mesa del conjunto red, que incluso podría llegar esta temporada en un caso muy similar al que vivió en el Real Madrid cuando llegó.

Se avecinan tiempos duros en Manchester, con cuatro equipos posiblemente por encima de ellos en la Premier (City, Liverpool, Tottenham y Chelsea), con serias posibilidades de quedarse fuera de puestos Champions, donde tienen a Juventus y Valencia en un grupo duro. Si finalmente Mourinho no sigue, Zidane sería una gran opción para reestructurar un club que se ha quedado anclado. Y el técnico francés tendría un reto apasionante en un histórico del fútbol.

Arsenal: Emery no ilusiona

Otro club inglés que no avanza con el paso de los años es el Arsenal, que sustituyó a Wenger por Emery, que ha comenzado también muy mal la temporada. El técnico español no da con la tecla, no conecta con la afición ‘gunner’ y no ha dado ni una seña de optimismo en esta nueva era.

Zidane tendría allí una situación más idílica: solo podría ir a mejor, tendría más que ganar que de perder, el Arsenal tiene mucho margen de mejora y la adaptación podría ser más fácil debido al importante número de franceses que militan en el equipo londinense, entre los que destaca Koscielny y Lacazette.

PSG: proyecto millonario

En París estaría en su país, sería más fácil el día a día y estaría ante un reto descomunal que en el caso de triunfar le coronaría como leyenda de los banquillos debido a que todos los que pasaron por allí acabaron fracasando en Europa. En el PSG, además de liderar a una plantilla llena de estrellas (que podrían ser más aún debido al infinito dinero que tiene), tendría un amplío sueldo. Pocos equipos le podrían pagar tanto.

La opción del PSG, eso sí, sería más para verano, una vez acabada la temporada y viendo lo que ha hecho este año Tuchel, que será juzgado por lo que haga en Champions. A diferencia de Emery o Mourinho, que pueden acabar antes del final de curso, no se espera que el equipo francés pueda destruir el proyecto de su nuevo entrenador a mitad de temporada salvo debacle.

Bayern: a espera de Kovac

Un caso similar pasa en Múnich, donde el Bayern tiene al entrenador con perfil más bajo de los últimos años, Niko Kovac, y que siempre dependerá de lo que el equipo alemán haga en Champions, ya que la Bundesliga la tiene prácticamente ganada desde el inicio.

En Alemania Zidane también contaría con una gran plantilla y el Bayern será de los equipos que mejor condiciones económicas le puede ofrecer. Sin embargo, pasa igual que con el PSG: resulta difícil que los teutones rompan con Kovac a mitad de curso y más cuando no tienen fama de triturar entrenadores tan fácil, excepto con Ancelotti el pasado año, único en la historia en ser echado en septiembre debido a la situación límite en la que se encontraban.