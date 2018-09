Luis Enrique, el jugador número 12

Luis Enrique no paró de hablar con el cuarto árbitro en el Inglaterra-España y de dar órdenes a sus jugadores Primer partido del asturiano como seleccionador español y primera victoria con buenas sensaciones

El gran protagonista de la victoria de España ante Inglaterra en el estreno en la Liga de las Naciones no estuvo sobre el verde, sino en el banquillo. Hablamos de Luis Enrique, que dirigió su primer partido como seleccionador español este sábado en Wembley, un escenario de altura y una prueba de nivel para iniciar su andadura al mando de La Roja. Y el técnico asturiano vivió el partido como es habitual en él, con muchísima intensidad, casi como si fuera a jugar…

El flamante seleccionador no paró de hablar con el cuarto árbitro durante todo el choque. Reclamó algunas acciones, pedía explicaciones de otras… Y, como no puede ser de otra manera, no dejó de dar órdenes a los suyos desde el pitido inicial. Los laterales que más cerca estaban a su banda fueron los que más tuvieron que escuchar al gijonés, que corrigió muchísimo a los futbolistas durante el duelo.

Es su estilo y siempre lo ha sido. Luis Enrique es de la escuela de Pep Guardiola, gran amigo suyo, por otro lado. Es un entrenador con mucho carácter y no lo esconde. De hecho, es una de sus virtudes como técnico, la mentalidad que imprime a sus equipos, esa intensidad que transmite con sus órdenes antes y durante los partidos. Un seleccionador muy diferente a los anteriores. Hierro, que tuvo un paso fugaz durante el Mundial, era más comedido con los jugadores, y Lopetegui también tiene otro talante. Y ya si hablamos de Del Bosque, el carácter de Luis Enrique es totalmente antagónico al del salmantino.

Y, tras los últimos fracasos de la Selección, quizás sea lo que necesite España para recuperar su mejor nivel y volver a pelear por Mundiales y Eurocopas. Todavía es pronto para sacar cualquier tipo de conclusión, pero de lo que no hay duda es de que Luis Enrique ha iniciado esta nueva etapa en su carrera motivadísimo. Quedó demostrado en la banda del Estadio de Wembley…