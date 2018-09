Ramos, pitado en Wembley: la afición inglesa no olvida su acción con Salah

La afición inglesa la tomó con Sergio Ramos en el duelo que enfrentó al combinado británico y a España. Los aficionados que asistieron a Wembley a presenciar el partido correspondiente a la Liga de las Naciones pitaron al capitán español cuando su nombre sonó por la megafonía del estadio y, ya con el encuentro en juego, estos silbidos se repitieron cada vez que tocó la pelota. Aunque hay que decir que a medida que los minutos fueron avanzando la fijación del respetable local con el madridista fue disminuyendo.

El motivo de la bronca que se llevó Ramos no es otro que la acción que protagonizó con Salah en la última final de la Champions y que terminó con el futbolista del Liverpool lesionado. El defensa y el atacante pugnaban por un balón, el egipcio agarraba el brazo del madridista y los dos caían al césped con la mala fortuna de que el jugador del equipo dirigido por Klopp se hacía daño en el hombro.

Durante los últimos meses han sido muchas las voces del Liverpool que han criticado la acción de Ramos asegurando que trató de lesionar a Salah a propósito. El zaguero se ha cansado de repetir que en ningún momento quiso hacerle daño, aunque parece que al público inglés sus explicaciones le han dado igual.

No obstante, en la rueda de prensa previa al encuentro ya dejó muy claro que le iba a importar my poco el recibimiento que le esperase en Wembley. “No es algo que me preocupe que el público me reciba mal. Nunca he intentado hacer daño a un compañero. Duermo muy bien y no me importa cómo me reciban”, aseguró.