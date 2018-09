Luis Enrique: “David de Gea es un número uno mundial”

Luis Enrique se estrenó este sábado como seleccionador español con una victoria en Wembley en el debut de España en la Liga de Naciones, en la que el combinado nacional derrotó, y con remontada, a Inglaterra.

El asturiano, en el día de su región, se mostró contento por este 1-2 cosechado en Londres aunque no cerró la puerta ni a mejoras en el juego ni a cambios en el equipo.

La victoria en el día de Asturias

“Estoy muy bien, muy contento. Es un día especial para todos los asturianos y solo podría llevarse una alegría. Todos muy contentos”.

El partido ante Inglaterra

“Estos jugadores tienen capacidad para mejorar siguiendo trabajando. Me quedo con su espíritu, con ir a por el partido desde el principio pese a que nos marcaron en el inicio. El equipo y los jugadores han estado muy bien. Hemos sufrido, pero es un resultado que nos refuerza”.

El partido de De Gea

“No solo ha hecho un buen partido, sino todas las temporadas anteriores que han hecho en Inglaterra. Los debates están muy bien, pero nosotros hablamos de rendimiento. De Gea es un numero uno mundial, no español”.

¿Tiene la sensación de recuperar a De Gea?

“Estoy especialmente contento por el rendimiento de De Gea, nunca he tenido dudas. Tenemos uno de los mejores porteros a nivel mundial, demostrado durante muchos años en la Premier. Entiendo que haya debates, pero no hay ninguna duda. Todos los jugadores pueden pasar por altas y bajas, los errores sirven para mejorar, para intentar cambiar situaciones y madurar. Estoy muy tranquilo con David. También me gusta mucho Kepa y Pau, pero De Gea es top”.

Titularidad de Iago Aspas

“Soy un entrenador que en función de lo que veo hago. Lo he visto especialmente preparado esta semana y creo que ha hecho un buen partido”.

Posibles cambios ante Croacia

“Titulares indiscutibles aquí hay pocos. Somos un grupo, un equipo, todos los jugadores tienen que sumar y estar preparados. Así jugarán todos”.

¿Qué le ha gustado más y menos?

“Lo que más me ha gustado es la actitud de los jugadores durante todo el partido, la idea que teníamos y veníamos hacer aquí. A pesar de encajar un gol el equipo seguía hacía lo mismo. La dificultad siempre está ahí, pero estoy muy contento y encantado de ver a los jugadores en este nivel. A mejorar: el final del partido, hemos sufrido. Es lógico, fuera de casa, en un estadio como Wembley y un rival como Inglaterra”.

¿Se sufrió por no sentenciar el partido?

“Lo positivo es que hayamos tenido opciones para rematar el partido, ellos también pudieron igualarlo. A este nivel los pequeños detalles pueden marcar la diferencia y nosotros hemos tenido ocasiones para hacer el 1-3 y es una mentalidad que me encanta y que espero que tenga mi equipo siempre”.

¿Los cambios fueron para asegurar el resultado?

“No, nunca hago cambios para intentar asegurar el resultado. Los hago para ganar y mejorar mi equipo. Si haces cambios para aguantar, al final pierdes”.

El partido de Saúl Ñíguez

“Es un jugador que me gusta mucho, aúna una gran cualidad técnica con un físico descomunal y una personalidad bestial. Muy bueno en el juego aéreo, chutando en la portería, inteligente defensivamente, personalidad para aguantar el balón… un jugador muy completo”.

¿Hacía falta una victoria así?

“¿Y a quién le viene mal una victoria de este tipo? Primer partido de competición, trabajo muy destacado de todos los jugadores toda la semana. Empezar así es empezar de la mejor manera. En el fútbol solo sirve el presente y hay que pensar ya en Croacia, en mejorar nuestro nivel. En ser competitivos otra vez el martes”.