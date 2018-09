UEFA Nations League: Partidos de hoy sábado, 8 de septiembre, de la Liga de las Naciones

Estos son los siete partidos que depara hoy la UEFA Nations League El plato fuerte es el Inglaterra-España (20:45)

La Liga de las Naciones sigue su curso hoy con otra buena remesa de partidos que saciaran al espectador del fútbol que los clubes han dejado aparcado durante esta semana. Hoy juega España su primer partido de dicha competición ante Inglaterra. Seis partidos más dan forma a un sábado que tendrá mucho verde en Europa.

La Liga A, en la que está España, tendrá hoy dos partidos de máximo nivel. Dos mundialistas, como no podía ser de otra manera, arrancan a partir de las 18:00 (una hora menos en Canarias) en el acogedor Kybunpark de la ciudad suiza de St. Gallen. Suiza e Islandia abren el Grupo 2, donde también esta Bélgica. Dos de las sorpresas positivas del pasado Mundial 2018 de Rusia frente a frente. El otro encuentro, a partir de las 20:45 en el impresionante Wembley Stadium, será el debut de Luis Enrique al frente de La Roja. España e Inglaterra miden fuerzas en un exigente grupo en el que está también Croacia, subcampeona del mundo. Muchas ganas de ver este nuevo ciclo español y qué alinea Luis Enrique.

La Liga B solo disputará un partido hoy. Será el que jueguen Irlanda del Norte y Bosnia-Herzegovina. El encuentro tendrá lugar en el Windsor Park de Belfast y será el que abra la jornada futbolera de la UEFA Nations League. Desde las 15:00 echará a rodar el esférico en las islas con el objetivo de hacerse un hueco entre las mejores selecciones europeas, en la Liga A.

La Liga C estará presente este sábado con el frío del Ratinan Stadion en Tampere. Es el cuartel general de Finlandia, que recibe a Hungría desde las 18:00 para abrir el Grupo 2. Éste lo cerrarán a partir de las 20:45 Estonia y Grecia en el modesto A. Le Coq Arena de Tallin. Es uno de los grupos de cuatro integrantes de esta Liga C. El primero logrará el ascenso, el último el descenso y el tercero tendrá que ir al play off para ver si desciende también.

En la Liga D es el turno del Grupo 2. Se levanta el telón en el Stadyen Dynama de Minsk a partir de las 18:00 con el encuentro que disputan Bielorrusia y San Marino en busca de la primera plaza que les dé un hueco en la Liga C. Mismo grupo para Luxemburgo y Moldavia que harán el relevo a partir de las 20:45. El Stade Josy Barthel de Letzebuerg será el lugar en el que se verán las caras el oeste y el este de Europa.