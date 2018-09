Inglaterra – España: partido de la Liga de las Naciones hoy, en directo

Además, la lucha en la portería la gana, por ahora, David de Gea. Luis Enrique también se decanta por el meta del Manchester United y deja a Kepa Arrizabalaga en el banquillo.La otra gran novedad en España es la titularidad de Marcos Alonso, que no estuvo en el Mundial y que se antoja fijo para Luis Enrique. El jugador del Chelsea es titular en el lateral izquierdo, una vez que Jordi Alba, dueño de esa banda, no ha ido ni convocado. Varias novedades en la primera alineación de Luis Enrique respecto a la última España de Fernando Hierro en el Mundial. Juegan Iago Aspas y Rodrigo Moreno en el ataque. Diego Costa es suplente. Además, opta por Saúl Ñíguez y Thiago Alcántara, también suplentes con la selección en el Mundial de Rusia.Ya tenemos el once de España en Wembley. El primer equipo de Luis Enrique. ALINEACIÓN OFICIAL: De Gea, Carvajal, Nacho, Ramos, Marcos Alonso, Busquets, Saúl Ñíguez, Thiago Alcántara, Isco, Rodrigo e Iago Aspas.España está encuadrada en el grupo B de la Liga A, lo que equivale a la primera división, junto a Inglaterra y Croacia. El combinado nacional si queda primera jugará la fase final y luchará por el título, mientras que si queda última descenderá. La nueva España de Luis Enrique tendrá su puesta de largo ante un combinado que realizó un gran Mundial. Inglaterra finalizó cuarta, tras caer en semifinales frente a Croacia.

¡Buenas tardes! Inglaterra y España comienzan su andadura en la Liga de las Naciones de la UEFA. Ambas selecciones se medirán en el estadio de Wembley.