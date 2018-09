De Gea sale de la depresión y vuelve a parar: salvó dos goles a Rashford

Realizó tres paradas de mérito En el descuento, una falta de Welbeck evitó que volviera a ser señalado

David de Gea volvió a vestirse la camiseta de la selección española tras el Mundial… y respondió con creces. El cancerbero titular de Luis Enrique cuajó una actuación notable en Wembley contra Inglaterra, con dos acciones de mérito –sobre todo la primera–, que evitaron sendos goles de los británicos y ataron el triunfo de España. La actuación del portero estuvo cerca de teñirse de negro en el descuento, pero el colegiado señaló una falta sobre el portero cuando Welbeck había marcado el 2-2.

La decisión de Luis Enrique fue dar una nueva oportunidad a David de Gea bajo los palos de la selección española, algo lógico si seguimos la trayectoria del cancerbero del Manchester United más allá de lo sucedido en el Mundial. De Gea sabía que iba a ser mirado con lupa y comenzó el partido con personalidad, pidiendo balón para ayudar a su equipo en la salida desde atrás y haciéndolo con acierto, sobre todo en el juego en corto.

Sin embargo, el primer varapalo iba a llegar para el meta a los 11 minutos de partido. Una contra de Inglaterra iba a acabar con un remate de Rashford, compañero de De Gea en el Manchester, que se convertiría en el 1-0 de los pross. A pesar de no ir ajustado, David estaba vendido y a contrapié, por lo que no se puede considerar como error el no atajar o despejar el esférico, pero un nuevo tiro recibido se convertía en gol, y los críticos comenzaban a comentar en las redes.

La moral de De Gea no bajó un ápice y minutos después obtuvo su recompensa. Ya con el 1-1 luciendo en el marcador, el que brilló con luz propia fue el portero titular de Luis Enrique. Un cabezazo a bocajarro de Rashford apuntaba a convertirse en el segundo tanto de Inglaterra en el choque, pero David reaccionó de manera inverosímil para detener el remate y mandarlo a córner. Una parada de puros reflejos y colocación que puede cambiar el devenir de De Gea en el combinado nacional, para sí mismo y sobre todo de cara a los demás.

Parada y susto

La segunda mitad no trajo demasiado trabajo de inicio para De Gea, a pesar de que Inglaterra necesitaba de un gol para igualar la contienda. Los británicos no inquietaron la meta defendida por el vigilado cancerbero español, pero cuando llegó el peligro, de nuevo por medio de Rashford, De Gea volvió a responder. Una parada poco ortodoxa, pero efectiva, evitó el segundo tanto inglés. No fue una acción de gran mérito como la de la primera mitad, pero David tuvo a la suerte –y la buena colocación– como aliada en esta ocasión.

Una jugada a la postre invalidada puso el colofón a la notable actuación de De Gea en su reaparición con España. El cancerbero amargó el doblete por tercera vez a su compañero Rashford, sacando un pie marca de la casa cuando el ariete ya celebraba el 2-2. Un paradón que no será tangible, ya que el linier levantó el banderín anulando la acción. Ya en la prolongación, De Gea volvió a ser protagonista al ser obstruido por Welbeck cuando caía tras atajar un balón. El colegiado dio validez al gol en primera instancia pero de inmediato señaló la infracción del delantero del Arsenal.