Casillas pasa de Mou y ve más cerca su retirada

Iker Casillas ha concedido una entrevista al semanal Expresso y reconoce que empieza a ver más cerca la retirada El guardameta de Móstoles aún no ha decidido si seguirá ligado al fútbol en el futuro desde el banquillo o desde otro ámbito

El guardameta del Oporto, Iker Casillas, ha hablado en una entrevista en el semanario portugués Expresso sobre su pasado, su presente y su futuro. El mostoleño dice que aún no tiene una fecha para colgar los guantes, pero que a sus 37 años “está más cerca la retirada que seguir jugando”.

Como uno de los “últimos rockeros”, así se ve Iker Casillas, junto a Buffon y Petr Cech en el panorama futbolístico europeo. El guardameta del Oporto y ex del Real Madrid ha concedido una entrevista en el semanario luso para hablar de su trayectoria. Una carrera que podría estar acercándose a su final tras haber conquistado 3 Champions y 5 Ligas con el Real Madrid, una Liga con el Oporto y la Copa del Mundo con España, entre muchos otros trofeos. Sin embargo, reconoce el ex capitán de la Roja que “el currículum no le asegura el puesto cada semana”.

El de Móstoles no quiere plantearse una fecha para su retirada sino que pretende “disfrutar lo que queda”. Eso sí, es consciente de que a sus 37 años ya está más cerca de colgar los guantes. Casillas recurre a una buena alimentación y a descansar correctamente como las claves para ganarse el puesto de titular bajo la portería del estadio Do Dragao y contar con la confianza de su entrenador, Sérgio Conceição.

En lo que va de temporada en el campeonato portugués, Casillas ha encajado cuatro goles en cuatro encuentros, dejando a cero la portería en dos de ellos.

Agradecido con Lopetegui

Mirando atrás, Casillas ha reconocido que agradeció el gesto que tuvo Julen Lopetegui, su primer entrenador en el Oporto y actual técnico blanco, cuando tomó la decisión de apartar al de Móstoles de la selección española. El técnico vasco viajó personalmente a Oporto para comunicarle la noticia al ex capitán de la Roja, antes de que su decisión se hiciera pública, un gesto que a día de hoy aún valora el madrileño.

En cuanto a los problemas con José Mourinho, el técnico con el que Iker Casillas pasó sus peores días como jugador blanco, el portero prefirió dar por zanjado ese tema. “Después de cinco o seis años, no debes hablar más de eso, porque ya es absurdo”, valoró Iker.

Sobre su futuro, el ex capitán de la Roja confiesa que no ha tomado una decisión acerca de de qué manera seguirá ligado al fútbol. Tiene pensado seguir los pasos de ex compañeros madridistas como Xabi Alonso o Rául haciendo el curso de entrenador. Aunque reconoce que no sabe si seguirá ligado desde los banquillos o desde otra faceta.