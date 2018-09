Sergio Ramos: “No sé si parte de la prensa me ha intentado enfrentar con Luis Enrique”

Sergio Ramos, capitán español, fue el encargado de analizar en la previa el debut del combinado nacional en la Liga de las Naciones ante Inglaterra. El equipo dirigido por Luis Enrique jugará en Wembley ante una selección que finalizó el Mundial de Rusia en cuarto lugar.

Luis Enrique

“No nos conocíamos personalmente. La primera toma de contacto ha sido bastante buena. Al final lo positivo, independientemente de las especulaciones, ha habido muy buena toma de contacto desde el primer día. Nos une el mismo objetivo que es liderar a la selección y llevarla a lo más alto. Estoy encantando de conocer un nuevo técnico con muchos conocimientos”.

Poco tiempo de preparación

“Como ha dicho el míster nos pidió compromiso desde el primer día. Hay muy poco tiempo para preparar dos partidos oficiales. Luis Enrique quiere implantar su filosofía y se ha hecho mucho hincapié en preparar todo como él quiere. Han sido días de almacenar toda la información que un nuevo entrenador quiere implantar. Intentaremos que podamos disfrutar tanto dentro como fuera del campo”.

Limpiarse a Sergio Ramos

“No lo había pensado. No se si parte de la prensa nos ha intentado enfrentar. Nos une la selección. A pesar de llevar muchos años aquí me sigo sintiendo muy joven y eso no va a cambiar. Tengo un reto personal y ojalá pueda decir el día de mañana que he sido titular con todos los entrenadores. Ha día de hoy sólo puedo decir cosas buenas de él como entrenador”.

Normas de convivencia

“Al final las normas están para cumplirlas. Yo las veo bien. Al final la gente espera otra respuesta mía que me ponga en contra del míster, pero no es así”.

Percepción de los ingleses

“Yo nunca intento hacer daño a ningún compañero. Tengo la conciencia muy tranquila. No me importa el recibimiento, pero el aficionado inglés siempre recibe a los jugadores como se merece”.

Nueva España

“Al final hay un ranking donde sale el nivel de las selecciones y es cierto que hemos bajado. Nos queremos recuperar e implantar la filosofía de juego que nos ha llevado a ganar. Lo queremos hacer lo mejor posible recuperando ese juego que enamoró al mundo. Seguimos teniendo esa calidad y ambición”.