Partidos de la Liga de las Naciones hoy viernes 7 de septiembre

Este viernes 7 de septiembre se disputan 7 partidos de la primera jornada de la Liga de las Naciones

La Liga de las Naciones prosigue con su segundo día de competición el viernes 7 de septiembre. La selecciones nacionales continúan su pelea por una plaza de acceso directo a la próxima Eurocopa, aunque esto no evitará la fase de clasificación.

El plato fuerte de la jornada será el encuentro que mida a Italia ante Polonia. El combinado transalpino volverá a jugar tras un Mundial en el que no participó al no lograr la clasificación. Después de tocar fondo, los de Roberto Mancini comienzan una nueva etapa en la que esperan recuperar laureles perdidos. Por otro lado, Polonia quiere resarcirse de su mala participación en Rusia, en donde no lograron pasar de la fase de grupos. Robert Lewandowski sigue siendo el líder del combinado polaco.

Por otro lado, Turquía y Rusia se medirán en un duelo perteneciente a la Liga B, lo que equivale a la segunda división. Este encuentro confirmará si el gran Mundial del equipo ruso fue flor de un día o comienza una nueva era para una selección que no vivía días de gloria desde la Eurocopa de 2008.

En la Liga C, lo que es la tercera división, la Serbia de Milinković-Savić se medirá a Lituania. También perteneciente a la tercera categoría se jugará el duelo entre Rumanía y Montenegro. Por último, en la Liga D se enfrentarán Azerbaiyán ante Kosovo y las Islas Feroe frente a Malta.

Todos los partidos de este viernes 7 de septiembre:

Liga A – grupo 3: Italia – Polonia. 20:45 horas (Mediaset España)

Liga B – grupo 2: Turquía – Rusia. 20:45 horas

Liga C – grupo 1: Albania – Israel. 20:45 horas

Liga C – grupo 4: Lituania – Serbia. 20:45 horas

Liga C – grupo 4: Rumanía – Montenegro. 20:45 horas

Liga D – grupo 3: Azerbaiyán – Kosovo. 18:00 horas

Liga D – grupo 3: Islas Feroe – Malta. 20:45 horas