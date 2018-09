Luis Enrique: “Los jugadores han aceptado mejor que yo la norma del móvil”

Luis Enrique compareció en rueda de prensa en el estadio de Wembley en la previa del encuentro perteneciente a la Liga de las Naciones de la UEFA que medirá a Inglaterra y a España. Será el debut del asturiano como seleccionador nacional.

Partido especial en el día de Asturias

“Es especial siempre el día de Asturias. Espero que sea un gran día que se pueda una gran actuación y una victoria. Hemos vivido una semana espectacular, no me podía imaginar mejor comportamiento de los jugadores y no tengo dudas sobre el once de mañana. Tras ver los entrenamientos y a los jugadores me he llevado sorpresa muy agradables. No recuerdo una semana como entrenador en la que haya visto tan buen comportamiento y actitud”.

Estilo de juego

“Vamos a jugar al ataque. Queremos tener el balón, generar más ocasiones, tener presión, ser más agresivos. Luego ya veremos si encontramos los espacios, pero en principio vamos a ser agresivos”.

Otras opciones

“El haber sido una selección referente hace que todos nos conozcan. En mi presentación hablaba de lo que significaba evolucionar el modelo y en eso estamos. Tenemos que evolucionar y dejar de ser previsibles”.

Sorpresas

“No voy a decir el once porque tengo la costumbre de decírselo antes a los jugadores. Son matices y detalles respecto a jugadores que te sorprende cuando les pides lo que tu quieres. Partiendo de un nivel muy alto, hay futbolistas que te llaman la atención porque son top. Soy muy optimista y tengo ganas de verlos competir”.

Sergio Ramos

“No hay duda de la personalidad de Sergio. Uno ya lo ve en su club, es un futbolista escogido. Es un gran líder dentro y fuera del campo y arrastra a la gente. Espero que esté con nosotros mucho tiempo y siga arrastrando a sus compañeros hacia la victoria. Ha superado mis expectativas”.

Estrategia

“Podría comunicarlo, pero no voy a dar pistas al adversario. Ha sido una semana muy intensa. Les he pedido un esfuerzo extra. Hemos ocupado muchos días con dobles sesiones. Estoy encantado. Eso sí, no le voy a dar pistas al rival”.

Portero titular

“No se lo que sucederá, pero en esa posición no he tenido dudas nunca”.

Normas

“Esta semana he hecho charlas individuales y colectivas. Con algunos grupos que he negociado más y con otros menos. No tengo un método cerrado. En función de lo que veo para llevar las normas que siempre he tenido. No hago anda extraño y en función de lo que necesite el equipo estiro más o menos. Los jugadores han aceptado mejor que yo la norma del móvil, por ejemplo”.