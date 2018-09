Luis Enrique quiere jugar con un equipo con mayoría del Real Madrid en Wembley España debuta en la Liga de las Naciones de la UEFA

Es el estreno de Luis Enrique al frente de la selección española en debut del equipo en la Liga de las Naciones de la UEFA. Será su primer once y será ante un rival de entidad como Inglaterra, una de las revelaciones del pasado Mundial 2018 de Rusia. Seguro que en la cabeza del gijonés los once jugadores que saltarán hoy al Wembley Stadium (20:45) está bien definidos pero se ha asegurado de que no trascienda nada. Se puede dibujar un posible once pero hay piezas que aún están por aclarar…

En portería es más que posible que el meta elegido sea de nuevo David de Gea. El portero estuvo muy discutido durante el pasado Mundial 2018 de Rusia, al que se culpó en parte de la debacle. Su temporada no ha empezado mucho mejor en Manchester y la sombra de Kepa, ahora rival en el Chelsea, sigue presente. Es la alternativa generacional del madrileño, al que podría relevar.

En defensa están claras varias posiciones. Luis Enrique será continuista con Sergio Ramos, capitán general de La Roja, y con Carvajal. El perfil diestro estará bien cubierto. Se antojan dudas con la pareja del de Camas. A Íñigo Martínez le podría llegar la oportunidad tras el adiós de Gerard Piqué de la selección pero Nacho es otra posibilidad de garantías para el seleccionador. El lateral zurdo, dejado a un lado el lío con Alba, será con seguridad para Marcos Alonso, uno de los jugadores fetiche de Luis Enrique.

Tanto Sergio Busquets como Saúl e Isco son piezas seguras en los planes de Luis Enrique. Entre ellos girará el plan en el centro del campo de la nueva España que quiere el seleccionador. Existen las posibilidades de Rodri y Thiago como alternativas, sobre todo la del medio del Bayern de Múnich, pero el trío que forman los antes mencionados parece inamovible.

En las posiciones ofensivas se espera juventud y descaro con Asensio, Rodrigo y Morata. Sería lo más esperado por parte de Luis Enrique aunque no suena descabellado que refuerce el centro del campo con Thiago dejando fuera a alguno de los nueves, al hispanobrasileño o al madrileño.