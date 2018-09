Areola es la estrella (0-0)

Alemania y Francia firman un empate sin goles en el que Areola fue la gran estrella de los galos

Alemania y Francia firmaron las tablas a cero en la primera jornada de la Liga de las Naciones en un choque en el que Alphonse Areola fue el gran héroe de los galos. Los germanos tuvieron ocasiones de todos los colores en la segunda mitad, pero siempre tuvieron el mismo problema: Areola.

Arrancaba la Liga de las Naciones, ese invento de la UEFA que nadie entiende todavía. Parece más fácil aprender física cuántica en 24 horas que el formato del torneo, pero lo que es innegable es que puede ofrecer partidos de esta enjundia en el que las dos últimas selecciones campeonas del mundo se miden en partido oficial.

Tanto Alemania como Francia salieron con onces muy parecidos a los que usaron en un Mundial en el que la suerte fue tan dispar para ambos combinados. Los alemanes salieron a demostrar que inician un nuevo capítulo en su historia dejando atrás el fracaso en Rusia, mientras que los galos tenían que constatar por qué levantaron la Copa del Mundo.

La primera parte llevó la tónica de los típicos choques de clasificación para una Eurocopa o Mundial. La emoción, entre cero y nada. Cierto es que Alemania parecía ser un poco superior, pero sólo eso, un poco. Ambas selecciones dejaron esa verticalidad, electricidad y pundonor en Rusia. Areola y Neuer podían haberse ido a tomar un café durante la primera mitad, dejando la portería vacía, que el 0-0 no se hubiera movido antes del descanso. Ocasiones muy discretas al final de la primera mitad que no llegaron a nada.

Algo debió cambiar en el descanso. Un poco de cafeína de Deschamps a los suyos para hacerles despertar. Les Bleus espabilaron en el segundo acto, que comenzaron a buscar con más ganas el gol. Lo intentó Griezmann, pero Neuer se interpuso. Misma respuesta por parte de Areola ante un disparo sin ángulo de Timo Werner.

Asedio alemán y espectacular Areola

Kylian Mbappé también iba viendo la luz con el paso de los minutos. El del PSG llevó la manija de los suyos con los detalles a los que nos tiene acostumbrados en los últimos meses. De sus pies salió la mejor versión de Francia, que volvió a estrellarse con el muro Neuer tras un disparo de Griezmann. A partir de ahí, los de Deschamps bajaron una marcha y Alemania comenzó el asedio.

Y como antes, respondió Areola con paradas providenciales. El arquero del PSG se hizo gigante en su portería. Más que Godzilla o King Kong. El galo desquició a los alemanes con varias manos salvadoras que bien le valdrían para pelear por el The Best al mejor portero. Reus y Hummels le pusieron a prueba, pero al que sacó de quicio fue a Müller. Primero un centro chut y luego un cabezazo a bocajarro del bávaro permitieron al ex del Villarreal exhibirse en el Allianz.

Areola mantuvo su portería a cero, como también Manuel Neuer, que tuvo un final de partido más tranquilo. Así, Alemania y Francia firmaron un empate sin goles en este estreno de la competición que nos acompañará en los próximos meses: la Liga de las Naciones.