La última ocurrencia de Luis Enrique: pide un andamio y le dan un ‘torreón’

Luis Enrique ha entrado en su nueva etapa como seleccionador español con varias peticiones y normas a cumplir por sus pupilos. El técnico quiere seguir de cerca el devenir de los entrenamientos, como es lógico, pero también quiere hacerlo con perspectiva completa, y es por ello que ha solicitado la presencia de un andamio para poder visualizar de mejor manera los entrenamientos de España.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, informó sobre la particular solicitud de Lucho en su sección de exclusivas de El Chiringuito de Jugones. “Es una genialidad de Luis Enrique. Ha pedido hacer lo mismo que hizo en Vigo y que intentó en Barcelona. Ha pedido un andamio para ver los entrenamientos. Le han dicho que no es conveniente y va a tener una silla de juez de silla de tenis. Hubo polémica en Barcelona y no lo consiguió. La Federación le han dicho de momento, la silla de juez de silla que la han bautizado como el torreón. Luis Enrique no tiene andamio pero tiene torreón”.

Desde la Real Federación Española se ha considerado la idea de Luis Enrique y el primer ofrecimiento tras la petición fue la de dotar al seleccionador de una silla especial, similar a la de los jueces árbitros de tenis, la cual podría asegurarle una altura distinta para comprobar las evoluciones de los jugadores en el entrenamiento desde la altura deseada.

Esta petición de Luis Enrique se suma a la prohibición de utilizar teléfonos móviles en los momentos comunes entre jugadores y cuerpo técnico. El seleccionador no quiere que la unidad del vestuario quede mermada por la tecnología y es por ello que ha buscado potenciar la relación entre los jugadores con esta medida.