Zidane es el favorito para sustituir a Mourinho en el banquillo del Manchester United Paul Pogba vería con buenos ojos la llegada de Zidane y poner fin así a su mala relación con Mourinho

El sueño de Paul Pogba es jugar algún día a las órdenes de Zinedine Zidane. El técnico francés es el mejor situado para sustituir en caso necesario a José Mourinho al frente del banquillo del Manchester United, toda vez que el portugués atraviesa por un momento complicado en Inglaterra pese a la última victoria del conjunto inglés.

Ni siquiera los tres puntos conseguidos tras ganar al Burnley, que ponían fin a las dos derrotas consecutivas – el peor arranque en la Premier de los red devils en la última década-, han servido para calmar los ánimos en Old Trafford. Los rumores acerca del posible fin de la era Mourinho en el United siguen en el ambiente y Zinedine Zidane suena con más fuerza como su mejor sustituto.

Una idea que gustaría y mucho a uno de los jugadores más destacados del Manchester United: Paul Pogba y cuyo futuro también está en el aire. No sólo porque acabaría con la mala relación con su técnico, sino porque no habría nadie mejor que Zidane como entrenador para el ex de la Juventus. Según revela el diario inglés The Sun, el sueño del centrocampista francés es jugar algún día a las órdenes del técnico galo, ex del Real Madrid.

Hace dos años, Pogba tuvo la oportunidad de lograr su sueño incorporándose al conjunto de Chamartín, sin embargo, el francés rechazó la idea porque “sentía que tenía cuentas pendientes con el United“, según revela una fuente del club inglés al diario británico. La misma fuente que habla de esa admiración profunda por el de Marsella.

Zidane, un “héroe” para Pogba

“Paul creció con Zidane como su héroe y le gustaría jugar para él en algún momento de su carrera”, señala. Una situación que podría producirse en un futuro no muy lejano. Tras abandonar de manera inesperada el banquillo del Santiago Bernabéu el pasado mes de junio, Zidane optó por tomarse un año sabático pero desde Francia se apunta a que hay un vestuario que le seduce y no es otro que el de Old Trafford.

Pogba está en las quinielas para abandonar el club inglés, con el Barcelona pendiente de cada movimiento del francés, y la Juventus que también acogería con los brazos abiertos a su ex jugador. Si bien, un cambio en el banquillo podría plantear un nuevo escenario en las intenciones del centrocampista recientemente campeón del mundo con la selección gala.