Courtois, finalista al premio The Best al mejor portero de la temporada

Lloris y Schmeichel son los otros dos finalistas al The Best al mejor portero de la temporada

La FIFA ha dado a conocer a los tres finalistas al premio The Best al mejor portero de la temporada. El madridista Thibaut Courtois, Hugo Lloris y Kasper Schmeichel son los tres guardametas que optarán al galardón, que se entregará el 24 de septiembre en la gala organizado por el máximo organismo del fútbol mundial.

La presencia de Kasper Schmeichel es la gran novedad de esta lista de finalistas. El guardameta del Leicester ha visto recompensada su gran actuación en el Mundial de Rusia, donde Dinamarca cayó ante la subcampeona del Mundo, Croacia, en la tanda de penaltis. Lloris también aparece en esta lista tras ser campeón del mundo con Francia.

El portero del Real Madrid es, junto a Lloris, el gran favorito a alzarse con el premio The Best al mejor portero. Courtois terminó tercero en la Copa del Mundo, pero a título individual ganó el guante de oro al mejor portero del torneo. Además hizo un buen año en el Chelsea pese a no conseguir la clasificación para la Champions League. Ahora ha arrancado una nueva etapa en el Real Madrid, con el que debutó el pasado sábado frente al Leganés.

Sorprende la ausencia de Keylor Navas en esta lista, después de ser una pieza importante del Madrid de Zidane para conquistar su tercera Liga de Campeones consecutiva. Tampoco está el meta de Croacia Subasic, que fue clave con sus paradas para que su selección alcanzara la final.