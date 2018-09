Los jugadores que no jugaron donde querían

Una vez cerrado el mercado, hay jugadores que han buscado marcharse de su club sin conseguirlo. Casos como el de Neymar, Modric, Hazard, Pogba, Lewandowski, Filipe Luis o Rabiot han agitado la ventana estival hasta el final.

Llegó el 1 de septiembre. El mercado de fichajes ha echado el cierre hasta enero y muchos son los jugadores a los que las especulaciones y las tentativas ofertas han salpicado durante estos meses. Casi todos ellos, fichajes bomba frustrados cuyas negociaciones no han llegado a buen puerto y que han tenido como protagonistas a los grandes equipos de Europa. Neymar, Lewandowski, Modric, Pogba, Filipe Luis… son algunos de los ejemplos de jugadores que tendrán que jugar esta temporada donde no querían.

Neymar

Un año más, el culebrón del verano (y seguirá el que viene). Neymar Jr. estaba por la labor de abandonar el PSG y fichar por el Real Madrid. Sin embargo, el conjunto madridista, pese a que le tiene muy en cuenta de cara a un futuro, se negó a pagar una barbaridad por él. La esperada sanción por parte de la UEFA al PSG aún no se ha producido, por lo que el conjunto blanco no tuvo oportunidad. En el Bernabéu esperarán y mientras tanto el brasileño tratará de llevar a la gloria a los parisinos, que ansían su primera Champions.

Eden Hazard

Su labor en el Mundial dejó claro algo que ya se sabía de antemano: es uno de los mejores del mundo. Y como tal, su sitio es el Real Madrid. De hecho, es el gran deseado, aunque parece que este enésimo tren podría haber sido el definitivo. Zidane le quiso, se lesionó de gravedad y en este mercado parecía evidente que iba a desembarcar en el Bernabéu. Cantidad de guiños y de declaraciones de amor bidireccionales que han quedado en el limbo. Las negociaciones no llegaron a buen puerto debido al elevado precio que desde Stamford Bridge solicitaban por él.

Robert Lewandowski

El primer gran jugador en ponerse en el mercado. Lewandowski y su agente salieron públicamente antes de que empezara el fútbol en Rusia para declarar que la pasada había sido su última campaña como jugador del Bayern de Múnich. Sonó en principio para el Chelsea, pero no se llegó a concretar ante la negativa de los bávaros en soltar a su jugador. Su más que discreto papel en el Mundial provocó que las ofertas por el delantero no es que abundasen. Finalmente, se queda en el Allianz.

Paul Pogba

El fichaje más caro de la historia en su momento no es feliz bajo el recaudo de Mourinho en Manchester. Pogba prácticamente ha pasado desapercibido en estas dos últimas temporadas, pero en el Mundial se desató y tras ganarlo no quería volver a Old Trafford. El cierre prematuro del mercado en Inglaterra provocó que su fichaje por el Barcelona se enfriara porque, lógicamente, los red devils no estaban por la labor de dejarle ir sin poder hacerse con un sustituto.

Adrien Rabiot

El futbolista francés del París Saint-Germaint ha sido otro de los grandes objetivos del FC Barcelona en este mercado estival. De hecho, emisarios del conjunto culé se desplazaron a la capital francesa para tratar de negociar el fichaje de Rabiot. Sin embargo, Al-Khelaifi se negó rotundamente a perder a una de sus piezas claves en el mediocampo, por lo que el galo seguirá a las órdenes de Tuchel.

Filipe Luis

Sin lugar a dudas el fichaje más candente de los últimos días de mercado. Había acuerdo total del jugador con el PSG e incluso el Cholo Simeone llegó a asumir la salida del brasileño. Era la última oportunidad de Filipe Luis de firmar un gran contrato y todo parecía destinado a que se marchara. Sin embargo, seguirá en el Atlético de Madrid. El conjunto parisino va a por Juan Bernat y las opciones de incorporar al lateral izquierdo del conjunto rojiblanco se han desvanecido por completo. Filipe se quedará, a su pesar, en el Atleti.

Luka Modric

Que el croata se quedara en el Real Madrid era una cuestión capital para los blancos, tras la marcha de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, una vez terminado el Mundial, el Inter de Milán comenzó a negociar con él. Pese a que el jugador ha intentado quitarle hierro al asunto, el interés era mutuo y a tal punto de seriedad llegó la operación que se barajó la opción de que el jugador se declarase en rebeldía. Los blancos, que se cerraron en banda a negociar, denunciaron al conjunto milanista.