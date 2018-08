Luis Enrique: “No hablo de los que no están, pero habrá más sorpresas”

Jordi Alba, Koke e Iago Aspas, principales ausencias en la lista de Luis Enrique. 11 cambios respecto a los mundialistas, destacan la inclusión de Rodri, Sergi Roberto, Ceballos y Morata.

Luis Enrique Martínez ya ejerce como seleccionador y después de publicar su primera lista, para los primeros encuentros de la nueva Nations League, compareció ante los medios para explicar su convocatoria de la Selección. Las primeras reacciones se centraron en la ausencia de sobre todo tres jugadores -Alba, Koke y Aspas- y el asturiano dejó claro desde el primer momento que “no voy a valorar a los que no están” y así hizo. El seleccionador se dedicó a hablar sobre los 24 jugadores que entraron en la lista y afirmó que el estilo no se cambiará, sino que se evolucionará.

Sobre Jordi Alba y Koke no quiso pronunciarse: “Voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado. Del resto, es normal que haya sorpresas y en el futuro habrá más, es muy difícil ser jugador de una selección. Es un dia especial por dar la primera lista. Muchas horas y mucho tiempo dedicado a conocer en profundidad a jugadores. Entiendo el interés que tengáis interés, pero no voy a valorar a los que no están, porque no tengo motivos para dejarles fuera”.

Isco recogerá el testigo de líder de esta seleción: “He hablado que hay jugadores que pueden actuar en la línea de centrocampistas y atacantes. Él es uno. Es un jugador que es una realidad y en el que tengo depositadas muchas esperanzas. El estilo le beneficia y es un jugador muy completo”.

El estilo ha dejado claro que no se tocará, aunque habrá cambios. “No hay necesidad de cambiar, pero evolucionar el estilo es necesario. No me he fijado en la edad de los jugadores, sí en los que considero son los mejores jugadores. Habrá más cambios y lo marcará su nivel y su rendimiento”.

“Se trata de trabajar en la línea que consideramos oportuna. Implica hacer muchas cosas bien dentro de un terreno de juego y haciendo esas cosas bien se obtienen resultados. Tengo ganas de mejorar aspectos defensivos, ofensivos… todo lo que concierne a un entrenador“, ha señalado.

El seleccionador dejó claro que no ha hablado con jugadores ni lo hará: “No he hablado con ningún jugador excepto con Piqué. No he considerado necesario hablar con ningún jugador”.

Tampoco ha hablado con Sergio Ramos, aunque asegura que es un jugador importante y que lo seguirá siendo: “No he dicho que Ramos sea uno más, sólo que mi estilo es no hablar con ellos. Es el capitán, el segundo que más ha jugado. Estoy deseando verlos y ver a Ramos para disfrutar de lo que es una selección”.

Sobre el debate en la portería, el técnico no ha dejado claro quién será su titular: “Tengo tres porteros y estoy encantado. A partir de aquí veréis quién es el primero, segundo y tercero”. Tampoco ha descartado que Casillas no vaya a volver: “Es seleccionable”.

Sobre Sergi Roberto destacó su polivalencia: “Sergi es el jugador total. Ha jugado en muchas posiciones y lo hace bien y es una característica muy importante y lo valoro”.

Una de las novedades es la inclusión de Albiol: “Es un jugador que ha venido muchas veces. Ha rendido a un altísimo nivel y es una posición en la que le conozco y creo que nos va a aportar muchas cosas. Ha rendido a un altísimo nivel y la edad no es un problema”.

Costa y Morata serán quienes pugnen por una plaza en la delantera, junto con Rodrigo: “Hay jugadores con un perfil más concreto pero lo importante es el rendimiento que puedan darle a la selección y Costa lo puede hacer. Morata no terminó la temporada en su mejor momento y en esta pretemporada le he visto aspectos de mejoría y espero que vaya en una linea ascendente”.

Uno de los jugadores de futuro es Rodri. El seleccionador ha destacado que es un jugador que le encanta: “Lleva pocos partidos para apreciar una diferencia clara respecto al Villarreal. Es un jugador muy parecido a Busquets, gran visión,y personalidad. Dando siempre salida de balón, solución perfecta para centrales…”

Tambien lo será Ceballos: “Es importante. Ha rendido a un buen nivel en la sub21, está jugando mas minutos y creo que puede aportar muchas cosas”.

El nuevo seleccionador insistió mucho en la posición en la que se encuentra ahora mismo España respecto al resto, algo que tratará de mejorar. “Es un reto importante. No estamos entre las mejores después de las últimos campeonatos. Estos partidos van a ser muy importantes para ver dónde estamos y el hambre que tenemos. Dice la clasificación que somos los novenos. Me encantaría tener otra estrella pero no es el caso. Hay que trabajar y eso implica mucho esfuerzo y sacrificio y esa pizca de suerte. Pero la realidad, es que somos novenos”.

Ha dejado claro que el rendimiento que ofrezcan los jugadores en sus clubes es determinante, aunque hay jugadores “fijos”. “Al diseñar nuestra lista hemos empezado por una serie de jugadores fijos. Pueden pasar por no estar al 100% pero su rendimiento. Es una situación diferente en cada caso”. Tambien ha dejado claro que “no será imprescindible que sean titulares en su equipo, aunque es evidente que se tendrá en cuenta”.

La evolución del estilo no pasa de momento por un cambio en el sistema: “No me voy a cerrar a ningún sistema táctico. Partiré del 4-3-3, pero para mí Azpilicueta es lateral. Hay dos jugadores por posición. El resto creo que es cierto que faltan jugadores pero está bastante equilibrada y me gusta mucho la lista”.

Sobre algunas ausencias y Pau López: “Lo bonito es que cada uno tiene su lista. Hay muchos que lo merecen y he tenido que escoger 24. A Pau López le conozco por su trayectoria, con fuerte personalidad, ha estado en la sub21. Le estoy viendo en el juego de pies y le veo con posibilidades y tengo ganas de verle entrenando y tiene potencial para poder ser importante“.

El primer rival será Inglaterra. Luis Enrique ha querido alabar la labor realizada por Southgate con el combinado inglés en estos años de transición: “Hay una evolución clara en los jugadores españoles hasta el punto de normalizar que estén en ligas extranjeras. Hay cuatro del Chelsea y uno del United. Es muy interesante y la lista de Inglaterra es muy joven, es una regeneración y sigue en la misma linea. Ha hecho un buen trabajo en el Mundial y ha generado una ilusión para conquistar cosas a través de un buen fútbol”.

También ha señalado que no habrá “mano dura”. “Que tengo carácter, pero creo que es bueno. Cada grupo es diferente y necesitaría vivir en él. Después de un mal resultado hay que ver que es lo que necesita el grupo. Cada uno necesita su traje a medida”, destacó.

sobre la lista, Luis Enrique ha afirmado que “no he tenido prácticamente dudas, la idea estaba clara”. “Hasta ahora no me esperaba currar tanto. Es una lista grande con muchos partidos que ver. Espero disfrutar mucho de esta semana de entrenamientos. Me va a venir de maravilla después poder descansar. Ponerme en un segundo plano me va a venir bien”, finalizó.