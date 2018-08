Pochettino, Manolas, Falcao, Cristiano… los partidos del morbo en la Champions League 2018

Cristiano Ronaldo vuelve a jugar contra el Manchester United, Falcao frente al Atlético, Pochettino y el Barça...

El sorteo de la fase de grupos de la Champions League 2018 ha dejado varios emparejamientos de los denominados morbosos por el regreso de futbolistas a enfrentarse con sus ex equipos o rivalidades deportivas que se han ido ganando con los años algunos entrenadores y equipos.

El que más repercusión tendrá, sin duda, será el regreso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford. El futbolista luso, que ahora juega en la Juventus, tendrá que enfrentarse al Manchester United, equipo donde explotó antes de fichar por el Real Madrid. Además, el portugués regresará a España, aunque no será a la capital, sino que también tendrá que visitar Mestalla para medirse al Valencia. Como lo hará Mata, ex jugador del combinado che.

Otro de los partidos que estarán marcados en el calendario será el Real Madrid – Roma. Kostas Manolas, verdugo del Barcelona en la anterior edición de la Champions League, visitará el Santiago Bernabéu, donde ya es considerado como una especie de ídolo después de marcar el gol decisivo que apeaba a los azulgrana y los dejaba a las puertas de las semifinales de la Liga de Campeones y, por tanto, sin posibilidades de levantar la Orejona.

En el grupo B, el Barcelona tendrá que jugar contra el Tottenham de Mauricio Pochettino. El técnico argentino militó durante su etapa como futbolista en el Espanyol, donde se forjó esa rivalidad deportiva con el club culé. “Antes volvería a mi granja que entrenar al Barça”, llegó a decir el entrenador a principios de año. Además, Mauro Icardi, formado en La Masía, regresará al Camp Nou para enfrentarse a uno de los equipos que le formó antes de dar el salto a la Sampdoria.

Falcao y Lemar, contra sus ex equipos

El Atlético de Madrid tampoco se libra de jugar un partido lleno de morbo. Los de Simeone tendrán que batirse en duelo ante el Mónaco. El Mónaco de Radamel Falcao. El Tigre estuvo a las órdenes del Cholo y se fue como un ídolo de la afición rojiblanca después de ganar una Europa League, Supercopa de Europa y Copa del Rey. Thomas Lemar también le pondrá el aliciente al choque. El francés fichó por el club colchonero este verano, abandonado la entidad monegasca.

Carlo Ancelotti, nuevo técnico del Nápoles, regresará al Parque de los Príncipes para medirse al PSG, otro equipo al que dirigó hace varias temporadas. También aparece en escena el Liverpool, que este verano endosó una manita al cuadro italiano.