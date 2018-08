Keylor Navas, mejor portero de la UEFA 2018

No es un habitual de los premios individuales pero, aunque sea ya en la treintena, Keylor Navas acaba de ganar el premio al mejor portero de la UEFA 2018. El meta costarricense, que conquistó su tercera Champions League consecutiva con el Real Madrid la pasada temporada, ha logrado el galardón al mejor portero del año de la UEFA por delante de Alisson Becker, ex de la Roma y ahora en el Liverpool, y del mitico Gianluigi Buffon, ex de la Juventus y ahora en el PSG.

Keylor Navas, que ha arrancado la temporada como titular en el Real Madrid a pesar del fichaje de Courtois, obtiene el reconocimiento a su trabajo y a su labor en la consecución de La Decimotercera Champions League por parte del equipo madridista. Indiscutible para Zidane y ahora para Lopetegui, Keylor logra el premio al mejor portero de la UEFA 2018.

Además de conquistar la Champions League con el Real Madrid, Keylor Navas disputó el Mundial de Rusia 2018 con la selección de Costa Rica, de la que fue capitán y estandarte. Después de ganar el premio al mejor portero del año de la UEFA 2018, el costarricense tiene ahora por delante uno de los mayores retos de su carrera: conservar la titularidad en el Real Madrid en su pelea con Courtois.

“Me siento muy orgullos de ser costarricense y jugar la Champions League. Es un privilegio poder formar parte de este grupo tan selecto como el Real Madrid”, dijo Keylor Navas al recibir el trofeo al mejor portero de la UEFA 2018.