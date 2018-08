Cristiano Ronaldo Jr ficha por la cantera de la Juve

Cristiano Ronaldo Junior ya ha empezado a entrenar en el sub 9 de la Juventus de Turín Cristiano: "Es muy competitivo como yo a su edad. Será como yo al 100%, me gustaría verle como futbolista".

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Junior, ha fichado por la cantera de la Juventus de Turín. El mayor del clan portugués ha empezado a entrenar esta semana con el sub 9 del conjunto italiano en las instalaciones deportivas de Vinovo. Georgina, la pareja de Cristiano, no se perdió los primeros pasos del niño en el calcio italiano.

Poco a poco, la familia de Cristiano Ronaldo va adaptándose a su nueva vida en Italia después de que el futbolista portugués optara por abandonar el Real Madrid tras nueve temporadas y probar suerte en la Juventus de Turín, donde todavía no ha conseguido anotar en la Serie A. Esta semana, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, de mismo nombre, ha empezado a entrenar en la cantera del club italiano, en el sub 9, antiguamente denominado Pulcini.

Ya en su etapa en la capital española, el hijo de Cristiano demostró que ha heredado el talento de su padre con el balón en los pies y deleitó a la grada del Santiago Bernabéu en más de una ocasión con sus virguerías tras algún partido o en las celebraciones del conjunto madridista. Cualquier ocasión era buena para demostrar su talento con los hijos de otros compañeros de su padre, como el de Marcelo o el de Luka Modric.

De momento, Cristiano Ronaldo Junior ha empezado a vestir la camiseta de la Juventus de Turín en el sub 9, y comparte vestuario con Mattia Barzagli, el hijo del defensa de la Vecchia Signora, Andrea Barzagli. Una incorporación que también celebran con ilusión en el conjunto italiano ya que esperan que el pequeño llegue a ser una gran estrella como su padre.

El 7 de la Juventus recientemente ha hablado de su hijo al medio Dazn. “Es muy competitivo, como era yo a su edad. No le gusta perder, será como yo al 100%. Me gusta enseñarle algunas cosas pero será lo que quiera ser, yo le apoyaré siempre pero es verdad que me gustaría que llegase a ser futbolista. Pienso que tiene esa pasión, un buen físico, es rápido y golpea bien. Es tan joven, yo no le meteré prisa pero sueño con verlo como futbolista“, declaró Cristiano sobre el mayor de sus hijos que parece dispuesto a seguir los pasos del astro portugués.