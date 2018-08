Piqué: “Seríamos muy felices si Pogba viniese al Barcelona”

Piqué habló en un acto sobre la posibilidad de fichar al centrocampista del Manchester United "Sería bueno que viniera y nos haría felices en un futuro, pero hay que respetar a un jugador que es del Manchester", dijo

Gerard Piqué siempre que habla deja algo interesante y en su última comparecencia ante los medios de comunicación ha hablado sobre la posibilidad de fichar a Pogba, el jugador que ha sido vinculado con el Barcelona recientemente. En un acto de una marca, el central ha dejado claro que estarían si el conjunto culé acaba cerrando el fichaje del centrocampista estarían “muy felices”.

El fichaje de Pogba

“Pogba es muy buen jugador, pero jugador del Manchester United ahora mismo, y veremos en el futuro si pasa algo. Seríamos felices de tenerlo aquí, pero el Manchester United es su club y, si si alguien tiene que decir algo, deben ser ellos”.

El Madrid de Lopetegui

“A Julen lo conocemos de la selección y de momento es lo que esperábamos. Creo que el Madrid será un equipo trabajado más basado en el conjunto que en las individualidades”.

Visita de Neymar

“Le vi ayer y hoy ha venido al entrenamiento. Tiene muchos amigos…hablamos de todo un poco y ahora le veremos otra vez en el torneo. Estoy contento de que venga a su segunda casa”.

Césped de Valladolid

“No es un tema de presupuestos, sino de planificación. Debe haber una regulación y gente que esté pendiente de que todo esté preparado en los estadios que toque. En una liga que dice ser la mejor del mundo, que representa a los mejores clubes y jugadores, no puede ser que la hierba esté en el estado que estaba. Ya no por penalizar el espectáculo, sino por el riesgo de lesión. Se debe reflexionar y tomar las medidas necesarias y esperar que no vuelva a suceder”

Partidos en Estados Unidos

“Aquí hay más competiciones y hay que tener en cuenta a los socios. Lo que hace falta es que haya más información y que no nos lo expliquen nos sienta mal, que nos encontremos con esta decisión de buenas a primeras sorprende”.

VAR

“El VAR tiene cosas buenas y malas, hay goles que no los celebras tan efusivamente, pero en líneas generales ayuda muchísimo y no solo a los árbitros, también a los jugadores. No habrá tan malas actitudes y ayudará en los fueras de juego, penaltis… Quitará presión a los árbitros. Hacía tiempo que era necesario”.