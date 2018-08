Leganés – Real Sociedad: resultado, resumen y goles (2-2)

LaLiga Santander Jornada2 15o 1ptos 1o 4ptos 15o 1ptos 1o 4ptos 54' El Zhar [ 1 - 2 ]

El Zhar 90' El Zhar [ 2 - 2 ] 11' Zurutuza [ 0 - 1 ]

Zurutuza 17' Illarramendi [ 0 - 2 ] Alineaciones

La ficha Titulares

Suplentes CD Leganés (4-4-2) Ent. M. Pellegrino 1 Cuellar

2 Juanfran

5 Silva

6 Gumbau

7 Daniel Ojeda

9 Carrillo

10 El Zhar

17 Eraso

19 Muñoz

21 Rubén Pérez

22 Siovas 1 Rulli

2 Zaldúa

3 Llorente

4 Illarramendi

5 Zubeldia

6 Héctor Moreno

7 Juanmi

10 Oyarzabal

12 Willian José

17 Zurutuza

19 Theo Real Sociedad (4-4-2) Ent. A. Garitano CD Leganés Real Sociedad 13 Serantes Portero

3 Bustinza Defensa

14 Raul Garcia Defensa

23 Vesga Centrocampista

26 En Nesyri 84' - Muñoz

20 Santos 46' - Eraso

4 Rolan 66' - Daniel Ojeda 30 Zubiaurre Dorronsoro Portero

15 Aritz 28' - Llorente

20 Kevin Defensa

23 Sangalli Centrocampista

8 Merino 58' - Zurutuza

14 Ruben Pardo 73' - Oyarzabal

21 jon Bautista Delantero

Sigue en directo el partido de hoy entre Leganés y Real Sociedad de la Liga Santander Asier Garitano regresa a Butarque, pero como entrenador de la Real Sociedad, para medirse frente al Leganés El Leganés buscará sumar los primeros puntos de la temporada ante su afición después de caer contra el Athletic

Leganés y Real Sociedad se enfrentaron en la jornada 2 de la Liga Santander en un choque disputado en Butarque. Ambos conjuntos firmaron tablas (2-2), después de copar el protagonismo en una parte del partido. Mientras que los vascos se impusieron en juego y marcador en los primeros 45 minutos, el Lega se repuso y con El Zhar tirando del carro pudo empatar in extremis e incluso soñar con una épica victoria que finalmente se quedó en empate. El cuadro madrileño se estrenaba esta temporada en su feudo en la era post Garitano, precisamente con la visita de su ex técnico. El Leganés había perdido por 2-1 contra el Athletic en el último minuto en San Mamés en un choque en el que ya se veían con un punto en el bolsillo, y pudieron evitar el segundo tropiezo seguido con un empate merced al segundo gol de la tarde para El Zhar. Zurutuza e Illarramendi habían adelantado muy pronto a la Real, en un encuentro en el que el paso atrás después de los dos primeros goles no beneficiaron a los de Garitano, que fueron sufriendo en incremento con el paso de los minutos y acabaron empatando un partido que tenían prácticamente ganado con su brillante puesta en escena.