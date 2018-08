Tensa discusión entre Williams y su novia con insultos, empujones y escupitajos

La pareja de Iñaki Williams empujó al futbolista y este respondió con un escupitajo

Tensas imágenes las que ha dejado las celebraciones del Aste Nagusia en Bilbao, donde, presuntamente, Iñaki Williams y su pareja discutieron llegando hasta tal punto de insultarse, empujarse y escupirse.

Las redes sociales se han hecho eco de dos vídeos en los que se le ve a ambos en una agitada discusión en la que se existe una cruce de reproches. En uno de ellos el futbolista del Athletic estaría sentado mientras su novia le recrimina algo, terminando con un empujón. Esto hace reaccionar de mala forma a Williams, que se levanta de su sitio y le suelta un escupitajo mientras también es agarrado por una persona.

Unas imágenes que no quedaron ahí, ya que otro usuario compartió otro vídeo sobre la acalorada discusión que mantuvieron el delantero y su pareja. En este no llegan al punto del anterior, pero sí que se puede escuchar a la chica insultándole mientras Williams le espeta: “Tú la has cagado”.