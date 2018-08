Mourinho pensó en dimitir ante la falta de fichajes

Mourinho reconoció a su entorno que "en otro club habría dimitido"

José Mourinho llevaba reclamando al Manchester United fichajes de calidad este verano. Unas incorporaciones que jamás llegaron para el técnico luso, que terminó muy enfadado y planteándose dimitir de su cargo.

Tal y como informa Daily Mirror, el entrenador portugués pensó en renunciar a su trabajo, pero el estar en el Manchester United fue lo que le echó para atrás en su decisión. “En otro club habría dimitido”, asegura el medio inglés que Mourinho habría dicho a su círculo más cercano.

Mourinho no se ha escondido a lo largo del verano, reconociendo abiertamente que no estaba conforme con los fichajes realizados por su club. Después de una temporada bastante irregular, el portugués creía que iba a necesitar mucho más para pelear por la Premier, algo que parece que no podrá llevar a cabo ante la falta de nuevas caras de calidad en el vestuario.

El mercado en la Premier League ya cerró, por lo que hasta enero Mourinho tendrá que tirar con lo que tiene. Las llegadas de Fred, Dalot y Lee Grant son las únicas incorporaciones del Manchester United. Insuficientes para un José Mourinho que en los últimos veranos sí que ha podido tirar la casa por la ventana.