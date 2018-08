La cuña independentista de Guardiola en un discurso… ¡que acaba con un corte de mangas!

Pep Guardiola sigue llamando la atención por el documental All or Nothing emitido por Amazon Prime Video y que repasa la temporada del Manchester City desde dentro, con elementos inéditos. El técnico de Santpedor dejó una coletilla independentista en uno de sus discursos, que ha provocado las críticas por la mezcla constante de asuntos políticos con fútbol, un clásico en las palabras de Pep.

“¿Podéis imaginaros a un recogepelotas? En su propio país, un país pequeño…” comenzó Guardiola en un discurso para sus jugadores, a los que acabó reconociendo que la persona de la que hablaba era él. “Yendo a la Academia con 13 años y después jugando en el primer equipo, en su equipo, el de su corazón. Después fue entrenador y destruyó el fútbol, con 37 años. Soy yo”, afirmó Pep.

Guardiola consiguió captar la atención de sus jugadores, en su mayoría ajenos a la situación política española y que por tanto no dan mayor importancia a los comentarios independentistas de su técnico. Pep, para finalizar el discurso dando mérito a sus jugadores y restándoselo a él, algo que ejemplificó con un corte de mangas. “La gente cree que es el entrenador, pero no, esto os pertenece a vosotros”, zanjó con este gesto representativo.