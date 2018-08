El límite salarial deja a la Segunda con el agua al cuello

Varios equipos de la categoría no han podido inscribir a varios de sus fichajes por ello

Esta temporada está siendo atípica. Ya tuvo sus primeros ramalazos la pasada campaña, pero el arranque de ésta en Segunda División está siendo más inusual aún. El tope salarial ahoga a los conjuntos de la categoría de plata del fútbol español. Durante la pasada primera jornada, varios equipos tuvieron que formular su convocatoria sin algunos de sus últimos fichajes, en ciertos casos, jugadores importantes en sus respectivos proyectos.

LaLiga, con Javier Tebas a la cabeza, incluyó en 2013 esta normativa, que aseguraba que no hubiera inversiones por encima de las posibilidades de los diferentes equipos. No es más que una medida que busca el equilibrio entre gasto e inversión y que incluye diversos conceptos como pueden ser: los salarios fijos y variables de jugadores, cuerpo técnico y desembolso en las respectivas canteras. También se incluyen gastos en seguridad social, primos, gasto en fichajes y un concepto denominado amortización (el gasto en un fichaje repartido entre los años de contrato que ha firmado éste).

En esas se encuentra gran parte de los conjuntos de Segunda División, haciendo cuentas para poder inscribir a sus jugadores ante la Liga de Fútbol Profesional (LFP). Uno de los casos más llamativos, y que ya dio que hablar la pasada temporada, es el del Córdoba. Los blanquiverdes no pudieron contar ni con Pawel Kieszek ni con Edu Ramos el pasado fin de semana. Están gestionando diversas salidas para acometer estas inscripciones y salvando a su vez las bajas con cesiones que no adolecen con tanta gravedad el tope salarial.

Mérito tiene el caso del Extremadura. El pasado fin de semana viajaron a Oviedo con tan solo 16 futbolistas –de estos, cuatro no era profesionales (filiales)–. Están trabajando también con fórmulas para disminuir su plantilla para poder dar cobijo a tres de sus fichajes: Diego Capel, Fausto Tienza y Chuli. El Reus también gozó de problemas similares, incluyendo a un buen número de canteranos en su convocatoria de la primera jornada por la falta de margen con el límite salarial.

El Elche también tiene al cuello el límite salarial. Hasta cinco jugadores se quedaron fuera de la convocatoria por este motivo, aunque no tuvo problemas de completar su lista con profesionales ya que cuenta con un fondo de armario más amplio que los ante mencionados.

Son varios más los equipos con estos problemas. Los casos del Mallorca, algo que reconoció su propio entrenador Vicente Moreno, o el Cádiz, forzado a vender a algunas de sus estrellas. Ya no sólo se limita a la posibilidad de inscribir, sino también a la posibilidad de invertir en fichajes. El Málaga, sin ir más lejos, tenía cerrado a Álvaro Jiménez (Getafe) pero el jugador no quiso esperar a que el club limase sus cuentas con el tope salarial. Las matemáticas nunca estuvieron tan presentes en el fútbol…