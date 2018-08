Cristiano: “La Juve demostró quererme más que nadie”

Cristiano Ronaldo se ha convertido a la Juventus hasta un punto preocupante. El portugués, referente del Real Madrid durante las nueve últimas temporadas, se refirió con mucho cariño al club italiano e indiferencia hacia la afición blanca en unas controvertidas declaraciones al portal DAZN.

“Obviamente, lo que hice en el Madrid fue increíble, lo he ganado todo, tengo muchos amigos ahí y mi familia vive ahí. Sin embargo, decidir llegar a este club extraordinario ha sido fácil, demostraron quererme más que nadie. Me dieron una oportunidad y ahora estoy feliz, quiero hacer historia aquí también”, dijo el ariete sobre su fichaje por la Juventus.

El jugador habló sobre si los aplausos que recibió de su actual público tras la chilena influyó en su fichaje. “Algunos dicen que sí, otros que no. Puedo decir que son los pequeños detalles los que hacen la diferencia. Diré que lo que vi en este estadio ayuda, para ser honestos. Desafortunadamente marqué a mi actual club, pero eso es el pasado”, dijo.

De hecho, Cristiano no dudó en calificar su tanto en el Juventus Stadium como algo histórico. “En mi opinión, ha sido el mejor gol de mi carrera hasta el momento. Y, por supuesto, cuando la gente empieza a aplaudirte en un estadio… me gustó ¡Wow! Fue una sorpresa porque nunca me había pasado en mi vida, fue un momento inolvidable“, explicó.

Hay que recordar Cristiano Ronaldo despidió su etapa en el Real Madrid con un frío comunicado. El portugués excusó diferencias irreconciliables con la directiva blanca por evitar una subida salarial.