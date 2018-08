El Manchester United descarta despedir a Mou y fichar a Zidane

Según publica el Manchester Evening News, el United no tiene la intención de fichar ahora a Zidane

No pasan buenos tiempos por Old Trafford. En el Manchester United se respira un ambiente tenso agravado por la sonrojante derrota del pasado fin de semana contra el modesto Brighton. Mourinho, que venía caliente por la ausencia de fichajes en verano, no ocultó su malestar tras el partido.

A esa crisis hay que sumar la información que el diario L’Equipe publicaba hace unos días y que desvelaba la intención de Zinedine Zidane de entrenar en la Premier League.

Sin embargo, según el Manchester Evening News, el United no tiene a día de hoy ninguna intención de despedir a José Mourinho, descartando que Zidane sea una alternativa para ocupar el banquillo de los red devils.

L’Equipe aseguraba que el francés vería con buenos ojos hacerse cargo del Manchester United. Zidane, que siempre fue un admirador de Sir Alex Ferguson, considera que los red devils pueden ser una gran opción para intentar devolver a un club histórico venido a menos en los últimos años a lo más alto.