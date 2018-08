Mourinho ataca al City de Guardiola: “No pueden comprar clase”

Jose Mourinho no es de los que se corte un pelo si ve algo que no le gusta. El entrenador del Manchester United atacó duramente al City de Pep Guardiola tras la emisión del documental All or Nothing donde se le acusa a su equipo de excesivamente defensivo.

“Puedes tener una película magnífica sin faltar el respeto a otros. Puedes ser un club rico y comprar a los mejores jugadores del mundo, pero no puedes comprar la clase y eso lo han demostrado claramente“, dijo Mourinho en un dardo claro a sus vecinos de ciudad.

A Mou le molestó que en el vídeo se manipulase y se le definiesen a los dos equipos como “el fútbol ofensivo de Pep Guardiola frente al ‘park-the-bus’ (aparcar el autobús) de Mourinho”. Esa circunstancia no ha hecho más que dar fama a un vídeo que está batiendo récords y así lo celebró Amazon Prime –los autores del mismo– con un mensaje irónico: “Gracias por ver el vídeo”.

Por último, Mourinho volvió a llorar por la falta de fichajes de su directiva en el United. “Será complicado ganar la Premier. El Liverpool ha invertido mucho dinero, el Chelsea tiene un gran equipo, como también el City y el Tottenham, que ha mantenido a sus mejores futbolistas. Para hacerlo mejor que el año pasado tenemos que acabar primeros“, zanjó.