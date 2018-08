Guardiola le devuelve el dardo a Mou: “Tiene razón, la clase no se puede comprar”

Pep Guardiola no ha tardado en responder a José Mourinho tras las críticas declaraciones del portugués en referencia al documental del Manchester City emitido por Amazon. El técnico citizen compareció después de la victoria de su equipo frente al Huddersfield y devolvió el recado a Mou con una declaración directa y en la que irónicamente da la razón al técnico del United.

“Mourinho tiene razón, la clase no se puede comprar. No creo que fuéramos irrespetuosos, no era nuestra intención. Somos un club que quiere crecer y ganar títulos. Es su opinión, es normal que a unos guste y a otros no, pero estoy de acuerdo con él, la clase no se puede comprar”, aseguró Guardiola, molesto por las palabras de su ‘colega’ en los banquillos, con el que ha cruzado declaraciones desde su etapa en el Barcelona.

“Puedes tener una película magnífica sin faltar el respeto a otros. Puedes ser un club rico y comprar a los mejores jugadores del mundo, pero no puedes comprar la clase y eso lo han demostrado claramente”, dijo Mourinho en referencia a sus vecinos y rivales del City.

Guardiola quiso destacar, en referencia al choque frente al Huddersfield, la gran actuación del Kun Agüero, autor de un hat-trick. “Desde que Agüero regresó ha estado perfecto. Se siente libre. No solo marca goles, abre espacios y no se detiene ahí. Es uno de los mejores, mejores, mejores delanteros que hay sin ninguna duda”