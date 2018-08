Se avecina terremoto: el modesto Brighton saca los colores al United de Mou

El Manchester City sí venció ante el Huddersfield Town

El modesto Brighton & Hove Albion dio una lección de fútbol al Manchester United de José Mourinho y David de Gea. Los Seagulls, donde juega el también español Martín Montoya, vencieron en un partido completísimo a los Red Devils en el The Amex Stadium. El resultado, algo corto al final (3-2), supone la primera derrota esta temporada en la Premier League para el trío español.

No fue un gran partido el que realizaron los españoles ante el Brighton, que salían de inicio con De Gea y Mata, con Herrera en el banquillo. Tras la conclusión de la primera mitad, los de Manchester ya caían 3-1 en el marcador. Se veían superados por la brega de los sureños, que a base de empujar y empujar lograron el objetivo.

No está bien De Gea y eso se nota en cada partido. Tres disparos a puerta en los primeros 45 minutos, tres goles. En el 25’, un genial toque con la puntera de Murray daba el 1-0. Se adelanta a la defensa y al propia meta, que no alcanzaba a tocar el esférico. Ni dos minutos más tarde, tras un córner en el que el madrileño no se impone –y al que le pudieron hacer falta–, un balón le cae a Duffy en el corazón del área y hace el 2-0. La poca contundencia de la defensa de los de Manchester no ayudó tampoco.

El colmo llegó antes del descanso. Lukaku había recortado poco antes y el Brighton tenía pena máxima a favor. Se encargó Gross de lanzarlo. Disparo centrado que llega a tocar De Gea, que se había lanzado a su derecha, pero el balón acaba dentro. Era los únicos tres disparos a puerta que habían hechos los Seagulls, todos fueron gol. No está pasando por su mejor momento el portero español, deseoso de volver a España desde hace ya un par de años.

El papel de Mourinho no fue mucho mejor. Su planteamiento falló, no logró que los suyos reaccionaran ante el juego del Brighton, y sus cambios tras el descanso tampoco funcionaron. Sacó a Mata –muy desapercibido– y a Pereira para meter a Lingard y Rashford. No cambió nada sobre el verde. Los sureños estuvieron cómodos durante los segundos 45 minutos y solo cedieron al final. Una pena máxima que Pogba no erraría y que dejaría el resultado de 3-2 en el marcador.

El City sí fue un torbellino

El Manchester City de Pep Guardiola o David Silva sí que levantó la cabeza en el Etihad. Pasó por encima al Huddersfield Town con una goleada que condujo un Sergio Agüero que acabó con hattrick la contienda. Gabriel Jesús, Silva y un tanto en propia de Kongolo completaron el set de los citizens para sumar la segunda victoria de la temporada en este curso.

El partido de David Silva, más allá del sensacional gol que logró, tuvo también el detalle especial con su hijo, Mateo. El español pudo pisar el césped del Etihad con su hijo en brazos antes de que arrancara el choque. El pequeño tuvo un nacimiento prematuro y pasó unos primeros meses de vida difícil, que el español catalogó como “los más duros de mi vida”. Hoy sonríen ambos.