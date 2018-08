Chievo – Juventus: el debut de Cristiano Ronaldo en directo

Sigue en directo el primer partido de Cristiano Ronaldo en la Serie A italiana La Juventus visita al Chievo con todas las miradas puestas en Cristiano Ronaldo

No está en la alineación de la Juventus Rugani, central que ha sonado para reforzar la defensa del Real Madrid este verano.¡Ya tenemos alineación oficial de la Juventus! El once en el debut de Cristiano es: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Douglas Costa; y Cristiano Ronaldo.Cristiano Ronaldo no es el único fichaje de una Juventus que también se ha reforzado con Emre Can, Perin, Cancelo, Bonucci, que se unen a los Pjanic, Dybala o Douglas Costa.Recordamos que la Juventus es la ganadora de las últimas siete ediciones del torneo y volverá a ser el rival a batir esta temporada, en la que el Nápoles y la Roma esperan dar el salto de calidad que les permita soñar con cotas mayores.¡Buenas tardes! Todo está ya listo para el gran debut de Cristiano Ronaldo con la Juventus de Turín en la Serie A italiana. El conjunto bianconero visita al Chievo Verona a las 18:00 horas en un partido que os contamos en OKDIARIO desde ya.