El United se niega a vender a Pogba al Barcelona

Según 'The Sun', el club inglés no traspasará a Pogba a pesar de sus reconocidos problemas con Mourinho Consideran que su estatus ha subido tras ser campeón del muno y le ven como un jugador vital para el equipo

Pogba no saldrá del Manchester United, al menos de momento. Desde Barcelona se sigue soñando con la posibilidad de que el jugador francés llegue al Camp Nou pero parece que desde Old Trafford no están dispuestos a dejar salir a un jugador que consideran vital para cumplir sus objetivos. Aunque su relación con José Mourinho no pase por su mejor momento.

Según informó The Sun en su edición de este viernes, el United no venderá a Pogba a pesar del interés del Barcelona y de su último enfrentamiento con el entrenado portugués, que salió a la luz el pasado sábado. Y es que los directivos británicos no consideran su venta por dos motivos: el primero es la trascendencia del jugador sobre el terreno de juego y el segundo es que en las oficinas de Old Trafford consideran que el estatus del jugador ha subido tras ser campeón del mundo en Moscú.

Así que parece complicado que Pogba pueda salir del United en el presente mercado de fichajes. Además, que el club inglés no pueda cubrir su baja debido a que ya está cerrado el mercado británico también influye. Además, el pasado miércoles, Ariedo Braida, responsable de fútbol internacional del Barcelona dejó claro que “es un gran jugador pero no vamos a movernos por Pogba“.

A pesar de estas palabras, es cierto que ha existido interés y el jugador estaría como loco por jugar junto a Messi. Pero, a pesar de su mala relación con Mourinho, y que este le habría abierto la puerta de salida, parece que la directiva del Manchester United no está dispuesto a dejarle marchar después de haber pagado 89 millones de libras hace dos años.