Maradona recomienda a Messi que se retire de la selección: “Que no te usen más”

Diego Armando Maradona no huye de polémicas y siempre que puede se moja. El que fuese 10 de Boca Juniors, Barcelona o Nápoles aseguró en una entrevista en Olé que Leo Messi debería retirarse de la selección argentina definitivamente.

“Le diría “jugá en Europa, no viajes más, que no te usen más”. No tendría que ir a un amistoso sólo porque la Selección gana más con él, eso lo hacía conmigo Grondona también, ojo, pero nosotros en aquella época teníamos menos plata que el Chavo. Hoy para Messi no es necesario que se esté moviendo por plata“, aseveró.

Además Maradona quiso hacer hincapié en su lugar en la historia del fútbol argentino con respecto a Leo. “Yo no me comparo con nadie. Me quieren hacer siempre decir algo de Leo, pero no voy a decir nada porque conmigo se comportó siempre diez puntos. Pero Maradona hay uno solo, y que se dejen de hinchar las pelotas”, dijo.

Por otra parte, criticó duramente a la AFA por la elección de Sampaoli como seleccionador. “Venimos de cuatro años de lo peor y vamos otra vez a lo malo, tomamos decisiones malas. Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de 20 millones de dólares a Sampaoli. No quiero hablar de esos temas porque me pongo mal. Porque fui, soy y seré parte del fútbol argentino, le pese a quien le pese. Hoy están hablando de un montón de entrenadores y a mí no me nombró nadie”, explicó.