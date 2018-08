Pogba vuelve loco a Mourinho

Las declaraciones del francés desconciertan al portugués

Paul Pogba tiene loco a José Mourinho. Cuando el portugués creía que todo podía ir a mejor tras un verano sin grandes fichajes pero con el triunfo inicial en la Premier League ante el Leicester City (2-1), el centrocampista francés incendió las redes con sus comentarios tras esa victoria, algo que dejó completamente descolocado al portugués.

“Si no eres feliz, no puedes dar lo mejor de ti”, comenzaba Pogba que, a medida que proseguía con su locución, aumentaba las llamas: “Hay cosas que no puedo decir, de lo contrario me multarán”. Así de contundente se mostraba el francés tras el término del encuentro ante el Leicester, el que logró el 1-0 cuando apenas habían transcurrido tres minutos de juego, primer tanto de la temporada en la Premier League.

De hecho, el reciente campeón del mundo no fue sustituido hasta que entre Mata y Shaw lograron el 2-0 y encarrilaron el partido en el 83′. Fue un minuto más tarde cuando el belga Fellaini le dio el relevo a Pogba. Nadie se esperaba que tras el triunfo, gol y buen hacer del francés, ante los medios el portugués soltara tal comentario.

Sus declaraciones han dejado completamente “desconcertado” a José Mourinho, tal y como adelanta el rotativo británico The Telegragh. El técnico no entiende a qué se deben las palabras de Pogba cuando reconoce que su relación con él, compases antes del duelo, era correcta. El portugués considera que el francés no tendría que haber comentado su teórico malestar ante los medios y sí en privado con él. Tal y como apunta el medio inglés, Mourinho cree que las palabras de Pogba nacen tras conversaciones con su representante Mino Raiola, el cual podría haber enfundado dudas sobre su continuidad al francés. Cabe destacar que el Barcelona, entre otros equipos, intentó el fichaje del centrocampista en varias ocasiones pero que la dirección deportiva de los Red Devils no atendió a negociaciones.

Sus declaraciones no hacen más que aumentar las dudas sobre la continuidad del francés. Cabe destacar que el único mercado que ha cerrado hasta el momento es el de la Premier League. Italia, España, Francia o Alemania aún podrían echar sus redes con uno de los caramelos más golosos del verano, reciente campeón del mundo con Francia.