Piqué: “Se lo he dicho a Luis Enrique, dejo la selección”

Piqué confirma que deja la selección española

Gerard Piqué confirmó en la rueda de prensa previa a la disputa de la Supercopa de España que medirá al Barcelona y al Sevilla en Tánger su adiós definitivo de la selección española. “Hablé con Luis Enrique hace una o dos semanas, me llamó, pero le dije que la decisión estaba muy meditada, ha sido una etapa maravillosa, pero ya me centro en el Barça”, afirmó el central azulgrana.

De esta forma, mantiene una decisión que ya anunció el 10 de octubre de 2016 tras un partido en el que España se midió a Albania. En aquella ocasión, el central afirmó tras el encuentro que el Mundial de Rusia iba a ser su última competición con España.

El zaguero no volverá a defender al combinado nacional tras haber disputado 102 partidos, en los que ha hecho cinco goles, y después de haber ganado un Mundial y una Eurocopa. El duelo de octavos de final del Mundial ante Rusia fue la última vez que Piqué lució la camiseta de España.

Por otro lado, sobre el duelo ante los hispalenses, aseguró que no será sencillo: “Puede ser el equipo con el que más veces me he cruzado y siempre son muy competitivos. Da igual el entrenador que tenga o los jugadores. Las condiciones no son las mejores porque jugamos a partido único en Marruecos pero nos adaptaremos e iremos a por todo”.

Piqué también se mostró muy contento por ser uno de los capitanes del Barcelona: “Contento por serlo pero no crea que cambia tanto. Veremos el mismo Piqué que hemos visto estos años. Contento por serlo, pero nada más”.