Guardiola va de humilde: “Estoy feliz, no podíamos fichar mucho más”

Pep Guardiola atendió a los medios de comunicación en la previa del debut del Manchester City en la Premier League ante Arsenal el próximo domingo. Los ciudadanos comenzarán su defensa del título en el Emirates Stadium de Londres.

El entrenador catalán no dudó en analizar el innovador mercado de fichajes que ha experimentado esta temporada la Premier y que se cerró el jueves: “Prefiero que acabe antes de empezar, aunque otros equipos de fuera puedan comprar y no podamos reaccionar. La situación ideal es que todos acabaran igual. Es la primera vez que será así, quizás en el futuro se revise. Me gusta empezar la liga con los jugadores que tendré toda la temporada”.

Por otro lado, se mostró satisfecho con su nueva plantilla: “Estoy muy feliz con el equipo que tengo. Dije que ficharíamos uno o dos. Tampoco podíamos fichar mucho más, quizás el año que viene. Este año no teníamos más dinero, ésa es la verdad, después del verano anterior”.

Por último, dio su versión sobre las posibilidades que ha tenido de entrenar a la selección argentina: “Estoy un poco decepcionado porque el presidente de la AFA no puede decir que no puede ponerse en contacto conmigo porque mi sueldo es impresionante, para eso tendría que saber mi sueldo. Y, segundo, tiene que saber que el acercamiento para hacerse cargo de una selección debe ser diferente. Por último, y lo más importante, nadie contactó conmigo. Tengo contrato aquí y quiero estar hasta el final. Además, otra cosa: la selección de Argentina tiene que tener un entrenador argentino. Hay muchos y los hay muy buenos, no voy a ser yo”.